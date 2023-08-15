Как собрать ребенка в школу: что нужно купить

Покупая канцелярию, мы не просто ставим галочку в очередном чек-листе школьных приготовлений. Мы закладываем фундамент успеваемости и мотивации ребенка. Стараемся, чтобы она вдохновенно училась и комфортно чувствовала себя среди сверстников.

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Красивая и качественная канцелярия обеспечивает учебные потребности, вдохновляет и мотивирует. Ее роль тяжело переоценить. Ведь она влияет на многие факторы в обучении, среди которых:

• Инспирация. Цветные карандаши, яркие фломастеры и креативные блокноты помогут раскрыть творческий потенциал.

• Мотивация. Использование красивых канцелярских принадлежностей может улучшить настроение и стимулировать стремление учиться.

• Эффективность. Качественная канцелярия обеспечивает комфорт и производительность во время учебы.

Своевременная подготовка к школе и правильный выбор школьных вещей сбережет ваше время и подарит школьнику положительные впечатления.

Что купить в школе? Список канцелярии для начала нового учебного сезона

1. Ортопедический рюкзак Kite. Выбирайте рюкзак с запатентованной уплотненной спинкой, анатомическими лямками и фиксирующими ремнями. Такой рюкзак поможет поддерживать правильную осанку и сохранять здоровье спины вашего ребенка.

Обратите внимание на размер и объем портфеля, его качество, функциональность и дизайн. Выбирайте рюкзак Kite, ведь все модели бренда изготовлены из качественных и износостойких материалов. Они одобрены ортопедами немецкого Института Здоровья и Эргономики IGR и специалистами Института травматологии и ортопедии НАМН Украины. Имеют удобный функционал и крутые дизайны, от которых дети в восторге.

Когда рюкзак выбран, рассмотрим, что купить из канцелярии

Наполняйте рюкзак качественными и креативными канцтоварами Kite, чтобы каждая вещь доставляла ребенку максимум пользы и удовольствия. Какие товары купить?

1. Школьный текстиль. Маст-хев – это пенал, сумка для сменной обуви, кошелек, зонтик и передник с нарукавниками.

2. Тетради. Для начальной школы выбирайте тонкие тетради на 12-18 листов, а для старших школьников преимущественно общие (от 24 до 48 листов). Линовка должна быть как в клеточку, так и в линию. Для первоклассников также понадобятся модели в косую линейку.

3. Письменные принадлежности. Запасайтесь ручками (шариковые, масляные, гелевые) и карандашами разных цветов и типов. Их нужно много. Не забудьте и о ручках "пиши-стирай", позволяющих моментально и незаметно исправлять ошибки и описки.

4. Материалы для творчества. Для развития творческих способностей и обеспечения учебных потребностей запаситесь альбомами, цветными карандашами, фломастерами, красками, кистями, палитрами и другими материалами для рисования и рукоделия.

5. Органайзеры и аксессуары. Приучайте ребенка к порядку и упорядоченному хранению канцелярии из первого класса. Это очень поможет малышам в будущем и настоящем. Избежать хаоса на рабочем столе помогут различные органайзеры, папки, стикеры и календари. Подставки для канцелярии Kite не только помогут поддерживать порядок, но и поразительно дополнят интерьер детской комнаты.

6. Важные канцелярские мелочи: ластики, точилки, корректоры и бумага для заметок. Их также нужно по несколько штук: в пенал, на рабочий стол и запасной вариант.

7. Инструменты для черчения. Для старших школьников понадобятся готовые циркули, линейки и другие инструменты для геометрии и чертежа.

8. Для успешной переменки: несколько ланчбоксов разного объема, бутылочка для воды и термос.

Помните, что канцелярия – не просто обучающий инструмент, но и средство для самовыражения и развития творческих способностей вашего ребенка. Выбирайте качественные и красивые вещи, чтобы стимулировать положительные эмоции и вдохновлять достигать высот. Отправляйтесь на официальный сайт производителя Kite, там вы найдете список авторизованных магазинов, чтобы приобрести все необходимое для школы. И не забывайте советоваться с ребенком, ведь это его школьный опыт, и важно, чтобы он выбирал именно то, что понравится ему больше всего. Желаем успешной и радостной учебы!