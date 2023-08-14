"Забота о детях – важная часть национальной безопасности", – Малхаз Папиашвили

Обеспечение молодежи возможностью получать образование, заниматься спортом и активно проводить время – это вопрос, имеющий общенациональное значение.

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Об этом на своей странице в Facebook написал бизнесмен и меценат Малхаз Папиашвили, возглавляющий Белоцерковскую городскую федерацию вольной борьбы.

По словам мецената, до 24 февраля не так много людей задумывались о том, насколько важны для страны образовательные, спортивные и рекреационные заведения. Но это изменилось после начала полномасштабной войны, а недавние события стали еще одним примером того, как россияне целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру.

В частности, Малхаз Папиашвили привел в пример отель Reikartz в Запорожье, на базе которого работал детский летний лагерь, и ракетный удар по Кривому Рогу, где было разрушено образовательное учреждение.

"В целом по всей Украине повреждены и разрушены сотни школ, спортивных секций и художественных заведений. Все они были местом, где дети получают новые знания, приобретают полезные навыки и овладевают вещами, которые могут быть фундаментом их дальнейшей карьеры", – пишет Малхаз.

Меценат уверен, что удары по гражданским объектам не случайны – враг таким образом пытается лишить Украину будущего.

"Государство сосредоточено на обороне — это ожидаемо и не вызывает никаких возражений. Волонтеры и благотворители работают на оборону, как могут, и мы тоже сосредотачиваемся на поддержке ВСУ. В то же время, изо всех сил стараемся находить возможности и средства, чтобы дать детям возможность заниматься спортом и проводить досуг активно и с пользой для здоровья", – отмечает он.

Глава Белоцерковской городской федерации вольной борьбы рассказал, что в 2022 году организация не только возобновила свою деятельность сразу, как только это стало возможным, но сосредоточилась на повышении интенсивности и масштабов работы.

"Пока мы работаем над объединением усилий крупнейших и самых активных секций спортивной борьбы в Киевской области, чтобы вместе преодолевать любые вызовы, расширять коллективы и давать детям новые возможности для занятий спортом. Забота о детях – важная часть национальной безопасности, поэтому поддерживаем ВСУ и заботимся о будущем, которое они защищают!", – подытожил Малхаз Папиашвили.