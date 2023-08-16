Digital-агентство Ланет CLICK виступило партнером iForum

10 серпня у Києві відбулася найбільша діджитальна офлайн-подія року – Український форум інтернет-діячів IForum. Цьогоріч він поєднав у собі інвесторів, керівників корпорацій, розробників, маркетологів, економістів, зірок ІТ-світу, креаторів для пошуку нових шляхів розвитку та ідей.

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Digital-агентство Ланет CLICK стало digital-партнером заходу.

"Ми раді бути частиною такою масштабної події, як iForum. У ці скрутні для країни часи дуже важливо, щоб бізнес розвивався. А це неможливо без digital. Власне, спікери та кількість присутніх тут представників бізнесу — яскраве свідчення того, чому це важливо. Для Ланет CLICK це велика честь, бути представленою на iForum", — розповів ChiefCommercial Officer, co-founder Ланет CLICK.

Digital агентство Ланет CLICK — агентство широкого профілю. Серед послуг найбільшим попитом користуються SEO-оптимізація, PPC-реклама, SMM-просування та таргетована реклама. За 10+ років досвіду у digital вдалося успішно реалізувати понад 150 проєктів.

Digital-агентство Ланет CLICK допоможе підібрати найефективніші інструменти та вирішити будь-яку маркетингову задачу в Інтернеті: від створення сайту до комплексного онлайн-просування.

У команді понад 90 експертів з різних сфер інтернет-маркетингу. І разом вони працюють для того, щоб:

• вашу рекламу побачили потенційні клієнти в Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn та навіть TikTok;

• ваш сайт потрапляв на першу сторінку пошуку в Google;

• соцмережі були провідником між вами та вашими клієнтами;

• тексти на ваших ресурсах були і для людей, і для пошукових алгоритмів одночасно;

• ваші email-розсилки потрапляли не у спам, а в серце і душу клієнта;

• візуальний стиль вашого бренду був унікальним та функціональним.

Цього року на iForum зібралися представників великих українських компаній і в режимі офлайн-конференції обговорили стан справ у різних галузях, шукали рішення для подолання кризових періодів, а також координації зусиль команд. І головне — обмінялися спільною підтримкою.

Конференція відбулася з дотриманням безпекових заходів — прямо під 1 павільйоном МВЦ знаходиться укриття. Кількість учасників цьогоріч становила 5400 осіб, замість звичних для цієї події 10 000.