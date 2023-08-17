СМИ выявили новые факты поставок украинского титанового сырья в РФ

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Интересы одного из фигурантов скандала с поставками украинского титанового сырья в рф — венгерскую компанию Sic Luceat Lux Kft представляет в Украине то же самое лицо, что и польскую компанию TIMR Sp.z.o.o., осуществляющую поставки украинского сырья на российский рынок через турецкие перевалочные базы, говорится в материале Укррудпром, передает "Апостроф".

Журналисты пишут, что венгерская сервисная компания Sic Luceat Lux Kft в последние месяцы начала уступать место на рынке польской компании TIMR Sp.z.o.o., и обе компании в Украине представляет бизнесмен Александр Лобач. Если ранее он общался с представителями ОГХК и ФГИ от лица венгров, то сейчас на 50% является владельцем польской компании TIMR Sp.z.o.o.

В СМИ пишут, что польская TIMR Sp.z.o.o активно отгружает продукцию ОГХК на несколько турецких компаний — POYRAZ HAMMADDELER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ и COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. A.S. которые, по сути, являются перевалочной базой и лицензионным складом для отправки в россию. Эти маленькие торговые турецкие компании могут даже не менять оригинальную упаковку ОГХК с украинской маркировкой. COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. A.S. поставлено на рынок рф 15% циркониевого концентрата от всего ввезенного объема для постоянного контрагента Sic Luceat Lux Kft — ООО "МИНКО РУС". В экспорте продукции POYRAZ HAMMADDELER на долю россиян приходится 18,1% — отмечает издание.

По информации журналистов, в последние месяцы среди покупателей продукции ОГХК стали появляться странные компании, которые не были известны на рынке и не имеют опыта работы с редкоземельными минералами. Прежде всего, речь идет о польской компании Agroorganika Polska sp z.o.o., которая в июле-августе через терминал в рижском порту KS Terminal (Латвия) отгрузила 132 тонн рутилового концентрата и 44 тонны цирконового концентрата для заявленного покупателя в Индии. Конечным получателем выступил MSC Agency (India) Ptv. Ltd. (Mumbai Port Trust, INDIA, морской перевозчик). Подозрение вызвал факт отгрузки на Индию через латвийский порт, поскольку стоимость логистики через Ригу выше, чем через польские порты Гданск и Гдыня. Компания не предоставила ни одного документа, подтверждающего заявку на отгрузку, обе партии минералов так и лежат на территории терминала в Риге из-за падения рыночного спроса. Журналисты высказывают подозрение, что указанный товар не доберется до Индии и вскоре окажется в РФ.

СМИ отмечают, что еще один новый партнер ОГХК — австрийская A5 Trading, которая тоже никогда не работала с титановым сырьем. Компания создана в июле 2022, находится под управлением одного из одиозных днепровских бизнесменов.

Вместо того, чтобы заключать прямые контракты с крупными конечными потребителями и перестраивать систему продаж ОГХК, правление госкомпании привлекает к сотрудничеству непонятных оффшорных трейдеров с украинскими корнями – заключает СМИ.

В 2021-2022 принадлежащая государству ОГХК экспортировала 82,2 тыс. тонн титановых руд, значительная часть которых попала на территорию рф. Партии титанового концентрата продавались компаниям-посредникам из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, которые имеют в основателях граждан рф и работают с россией.