ВСУ получат тысячи снарядов: "Украинская Бронетехника" наладила производство минометных боеприпасов

Минометные выстрелы изготавливаются по современным технологиям и полностью соответствуют стандартам НАТО.

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ООО "Украинская Бронетехника" наладила совместное производство минометных выстрелов калибра 120 мм сразу с двумя странами-членами НАТО. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Силы обороны Украины уже получают тысячи новых минометных выстрелов.

120 мм миномет на сегодня является одним из наиболее распространенных видов артиллерийского оружия украинской армии. 120 мм мины эффективно поражают вражескую живую силу и технику, уничтожают укрытия, огневые позиции и помогают украинским защитникам приближать Победу.

Минометные выстрелы изготавливаются по современным технологиям и полностью соответствуют стандартам НАТО. Международная кооперация и рассредоточение производственных мощностей помогли предприятию нарастить ежемесячные объемы поставок этих боеприпасов.

Больше минометных выстрелов нашим артиллеристам, богам войны!

Слава Украине!