Схватили с 20 кг таблеток: уроженец РФ организовал на Закарпатье наркотрафик из ЕС (фото)

Задержанный прятал расфасованные по пакетам медпрепараты под панелью в машине. В СБУ отметили, что за изъятую у него партию псевдоэфедрина на черном рынке заплатили бы почти четыре миллиона.

Related video

Правоохранители разоблачили на Закарпатье транснациональный канал контрабанды псевдоэфедрина из Евросоюза. Деталями дела 23 августа поделилась пресс-служба Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Разоблаченный следователями наркокурьер обеспечивал оптовую перевозку медпрепаратов, которые содержали псевдоэфедрин. Это вещество используется для синтеза психотропов, в частности метамфетамина. По данным СБУ, фигурант — уроженец России и житель Мукачевского района.

В публикации говорится, что таблетки заказывали местные криминальные авторитеты. По версии следствия, злоумышленник переправлял "товар" крупными партиями из-за рубежа. Медицинские препараты он прятал в технологических полостях машины.

Курьера схватили на таможенном посту "Тиса" на Закарпатье, когда он в очередной раз пытался транспортировать через границу псевдоэфедрин. В его авто правоохранители нашли почти 20 килограммов таблеток. Они были расфасованы в zip-пакеты и спрятаны под панелью приборов.

"Стоимость изъятой партии составляет почти четыре миллиона гривен по ценам черного рынка", — подчеркнула пресс-служба.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Сотрудники СБУ возбудили дело по статье о контрабанде наркотических средств и сообщили о подозрении задержанному мужчине. Его арестовали с правом внести залог.

"Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все соучастники контрабандного перемещения прекурсоров", — добавили в ведомстве.

Напомним, СБУ разоблачила предпринимателя, который поставил ВСУ бракованные бронежилеты. Организаторы схемы сорвали оборонный заказ на почти шесть миллионов гривен. Директору фирмы сообщили о подозрении.

22 августа в Винницкой области произошла смертельная авария. В полиции проинформировали, что в результате ДТП погибли 12 человек, 6 из которых — дети. Все они ехали в ВАЗе, который влетел в грузовик.