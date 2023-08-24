"Слуга" Николай Тищенко принялся бороться с call-центрами, — СМИ

Related video

В конце июля народный депутат Николай Тищенко заявил, что в Киеве обнаружили колл-центр, который работал на Россию и собирал информацию о военных и ПВО. На своей странице в Facebook депутат обнародовал видео проверки этого помещения. По его словам, в офисе колл-центра нашли печати российских компаний и банков, в частности "Газпрома", "Центробанка", "Газпром инвест" и "Московской биржи", передает телеканал "Прямой".

И сейчас, почти через месяц, история получила продолжение. В интернете и на отдельных телеграмм-каналах, как отмечают журналисты, появилась аудиозапись, на которой человек голосом, похожим на голос народного депутата Тищенко, говорит о создании схемы "заработка" на колл-центрах, обещает решать дела на всех уровнях, договариваться с правоохранительными органами и судами. Такие услуги он готов предоставлять за ежемесячные выплаты в размере нескольких миллионов.

Также человек, голос которого был записан, не скрывает, что ему безразлично с кем работать, главное, чтобы ему платили и не подставили, а она свою часть сделки выполнит, уверяет СМИ.

Итак, если будет доказано, что голос на аудиозаписях принадлежит Николаю Тищенко, станет понятно, что народный депутат построил новую схему для незаконного обогащения под видом "борьбы" с call-центрами, и тогда будут все основания для привлечения такого народного депутата к уголовной ответственности, говорится в материале телеканала.

Журналисты также напомнили, что Николай Тищенко неоднократно был участником громких скандалов. Так, в разгар войны политик, несмотря на запрет на выезд, отправился в Таиланд. Тогда в СМИ попали фото депутата на пляже. Вероятно, это был не первый его трип в солнечные страны, но именно это путешествие скрыть не удалось. Тогда Тищенко заявил, что это была служебная командировка с целью встречи с представителями украинской общины, хотя председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук соответствующего распоряжения на командировку народного депутата Тищенко не подписывал.

Другой скандал, как отмечает телеканал "Прямой", возник из-за проведения во время локдауна вечеринки нардепа в киевском отеле Fairmont. В то время, как все заведения придерживались карантинных ограничений, Тищенко делал подарок жене с фейерверком возле отеля.