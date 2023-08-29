Новейший лазер в Киеве

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Лазерная коррекция зрения новой лазерной линейкой 2024 модельного ряда в "Немецкой глазной клинике" на оборудовании последнего поколения с уникальной технологией GENIUS PLUS и PRO.

Новейшие технологии лазерной коррекции GENIUS PLUS и PRO: ваш ключ к идеальному зрению!

Почему стоит выбрать инновационный метод лазерной коррекции с трехмерной визуализацией GENIUS PLUS и PRO?

Особенности новейших технологий GENIUS PLUS и PRO на эксимерном лазере последнего поколения имеют действительно впечатляющие преимущества перед конкурентами, это уникальная система отслеживания движения глаза во время лазерной коррекции, которая дает высокую точность и безопасность для пациента, не беспокоясь о том, что непроизвольные движения глаз могут повлиять на конечный результат. Это интеллектуальная система терморегулирования: импульсы распределяются индивидуально, а тепловая нагрузка на роговицу сведена к минимуму благодаря уникальной установке "холодный лазерный луч", которая позволяет пациенту почувствовать восстановление зрения уже через 3-4 часа.

Новым достижением в области лазерной коррекции зрения стала инновационная технология испарения, включающая в себя GENIUS PLUS и PRO, эта технология обеспечивает двухуровневую абляцию (лазерное испарение), благодаря чему восстанавливается как острота зрения, так и его контрастность, яркость, четкость и даже качество сумеречного зрения, чего удалось достичь впервые благодаря уникальной технологии GENIUS PLUS и PRO.

Возвращаясь к безопасности пациентов, система GENIUS PLUS и PRO имеет революционное трехмерное изображение, которое обеспечивает визуализацию всего операционного поля с максимальной глубиной фокусировки, благодаря цифровой 3D-камере последнего поколения, которая передает изображение на экран высочайшего разрешения, позволяя офтальмохирургу исключить малейшие осложнения.

Перед пациентами, активно занимающимися спортом, открываются новые возможности с уникальной методикой GENIUS PRO. Наш современный эксимерный лазер позволяет правильно моделировать роговицу с помощью специальной номограммы. Это позволяет в кратчайшие сроки вернуться к активным тренировкам после лазерной коррекции зрения.

Лазерная коррекция зрения по новейшим технологиям GENIUS PLUS и PRO длится не более 30 секунд, благодаря абсолютно бесконтактному действию современного лазера, процедура проходит комфортно и безболезненно, специальные датчики движения фиксируют взгляд пациента, это дает возможность получить высокие показатели остроты зрения. Благодаря индивидуальному подходу офтальмохирургов Немецкой глазной клиники к каждому пациенту, максимальный результат достигается в кратчайшие сроки. Коррекция зрения проводится в режиме "одного дня", операция и обследование могут пройти за один день, а это очень важно для иностранных и иногородних пациентов.

Поистине уникальные технологии лазерной коррекции GENIUS PLUS и PRO предоставляют новые возможности специалистам Немецкой глазной клиники решать проблемы аномалий рефракции пациентов, таких как близорукость, дальнозоркость и астигматизм любой сложности и иметь возможность смотреть на мир своими глазами без очков и контактных линз.

Современные технологии лазерной коррекции GENIUS PLUS и PRO – это то, что пациенты Немецкой глазной клиники выбирают без компромиссов.

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