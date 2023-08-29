Резников о развитии украинского ОПК: это вопрос суверенитета

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Последние полтора года Министерство обороны работает по двум условным трекам: решение вопросов, не зависящих от наличия военного положения; и преодоление вызовов, вызванных непосредственно войной. Об этом в колонке на "Интерфакс-Украина" написал министр обороны Алексей Резников.

Первый трек, по его словам – это именно та задача, для выполнения которой он в 2021 году был назначен главой министерства.

"Цифровизация, реформа закупок, внедрение лучших стандартов – все это делает армию более современной. Я формулировал эту программу так – вступление в НАТО де-факто", – пишет министр.

По его словам, эта задача была успешно выполнена: "Это произошло, мы углубляем сотрудничество по всем направлениям, не только по оружию и военному искусству. Логистика, учет и планирование (Logfas, Каравай, SAP). Обеспечение (Procurement Review совместно с NSPA). Реформа военного образования, концепцию которой утвердило Правительство и т.д.".

Что касается функционирования в условиях войны, то с подобными вызовами, как отмечает Резников, раньше никто не сталкивался: "Все смотрят на нас, потому что мы первые".

Среди вопросов, которые приходится решать в условиях войны, министр выделяет, в частности, переход на западное оружие, импорт оружия и развитие собственного украинского ОПК.

Развитие ОПК, по мнению Резникова, является вопросом суверенитета: "Суверенитет – это не лозунг. Он состоит из таких небольших моментов, как возможность изготовить комплектующие для оружия тогда и в тех количествах, когда нужно".

Отдельно Резников отметил роль команды своих заместителей и госсекретаря, которым он делегирует те направления работы, в которых самому не хватает опыта. Такой формат работы Минобороны, по его убеждению, максимально эффективен.

Министр также перечислил тех, кто сейчас работает на сохранение и укрепление суверенитета Украины: Герой Украины генерал Александр Павлюк (глубинные потребности армии), генерал Владимир Гаврилов (новая философия вооружений), Ростислав Замлинский (управление ресурсами), Денис Шарапов (закупка оружия), Андрей Шевченко, Александр Полищук (международное направление), Виталий Дейнега (цифровизация), Анна Маляр (коммуникации). Константин Ващенко – государственный секретарь.

"Надеюсь, что вскоре будут выяснены все обстоятельства в отношении Вячеслава Шаповалова с твердым соблюдением принципа презумпции невиновности. Он проделал огромный объем работы в самое сложное время", — добавил министр.