"Астарта" об'єднує українських виробників продуктів харчування для забезпечення гуманітарної допомоги

Щоб допомогти постраждалим від війни з рф, компанія "Астарта" об'єднала українських виробників продуктів та відправила понад 35 000 продуктових наборів в перших партіях.

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З перших днів повномасштабного вторгнення команда Астарти орієнтована на допомогу цивільним і військовим, окремим людям і громадам. Саме тоді розпочався наш масштабний гуманітарний проєкт Common Help Ukraine та окремий напрям — фасування продовольчих наборів для українців, які постраждали внаслідок бойових дій.

Багато громад на лінії фронту і навіть з окупованих територій зверталися до нас з проханням допомогти продуктами харчування. Ми швидко мобілізувалися. На виробничих потужностях Хмельниччини запустили збір та пакування продуктових пакунків та організували доставку на Харківщину, Сумщину, Миколаївщину, Херсонщину, Одещину.

В цей час на ринку панувала певна розгубленість: були порушені логістичні шляхи, частина компаній-виробників не мала можливості працювати, тому релоковувалась, а деяким регіонам водночас катастрофічно не вистачало продуктів.

Перші парті наборів ми відправляли з невеликою кількістю позицій, в основному ті, що могли швидко виробити самі, чи отримати за давальницькою схемою від партнерів-виробників. Із зернових – борошно, крупи, олію, м’ясо — консерви і, звичайно, додавали свій цукор. Робили все, як волонтери, відчуваючи гостру потребу у благодійній допомозі. Команда підготувала і відправила понад 35 000 продуктових наборів і продовжує цю роботу і по сьогодні.

Навесні 2022 року Федерація роботодавців України спільно з Міжнародною організацією праці та Урядом Данії запропонувала нам участь в проєкті "Міжнародні партнери підтримують – Україна виробляє – українці отримують допомогу". Ми об’єднали 25 вітчизняних компаній, чим розширили асортимент товарів, створили 30 нових робочих місць на лінії пакування для внутрішньо переміщених осіб, відправляли і доставляли набори в гуманітарні хаби на рівні обласних військових адміністрацій.

Така модель показала ефективність за принципом Win-Win, тому робота триває: Астарта продовжує розвивати екосистему та об’єднує українських виробників продуктів харчування для забезпечення гуманітарної допомоги. Набори комплектуються виключно з продуктів вітчизняного виробництва, які виготовлені за високими стандартами якості та безпечності. Це виключає імпорт та посилює спроможність внутрішнього ринку та економіки країни.

Ми продовжуємо роботу з міжнародними гуманітарними програмами і партнерами: Астарта завжди відкрита до співпраці та прагне поширювати позитивний досвід далі. Бо ми переконані, що підтримуючи український бізнес, створюючи робочі місця, допомагаємо одне одному, робимо надходження до бюджету, забезпечуємо стабільність економіки України та наближаємо нашу Перемогу.

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