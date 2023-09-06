Новый этап проекта Olympic Dreams начался в Братиславе при поддержке Посольства Украины и Минспорта Словакии

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В столице Словакии, Братиславе, состоялось торжественное открытие очередного лагеря проекта международных спортивных лагерей Olympic Dreams. Тренировки в безопасных условиях на этот раз проведут команды по гандболу, футболу и каратэ. Старт кемпа в дружественной Словацкой Республике состоялся при поддержке Посольства Украины в Словакии в лице Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Мирослава Кастрана и Министерства образования, молодежи и спорта Словацкой Республики, об этом информирует пресс-служба Благотворительного фонда "Майбутнє — дітям".

На фото слева направо: Александра Новикова, Карен Балаян, Анатолий Бойко, Мирослав Кастран, Петер Дедик, Игорь Малинский, Александра Старкова

"Война продолжается уже более полутора лет, все силы государства направлены на то, чтобы победить врага. Но при этом мы понимаем, что целая генерация молодых украинских спортсменов потеряла возможность системно тренироваться, чтобы достойно представлять нашу страну на мировых спортивных аренах. Наш долг — поддержать их в это сложное время и создать возможность хотя бы временно защититься от постоянных воздушных тревог и плодотворно потренироваться в безопасных для жизни условиях", – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Мирослав Кастран.

На фото: Мирослав Кастран

В очередной раз существенную поддержку команде Olympic Dreams также предоставило отделение Национального олимпийского комитета в Киевской области. Благодаря этому сотрудничеству очередная группа спортсменов получила возможность тренироваться в безопасных условиях в дружественной Словакии.

"Отделение Национального олимпийского комитета Украины в Киевской области системно поддерживает проект Olympic Dreams. Благодаря этому сотрудничеству многие дети Киевщины, особенно из пострадавших районов – городов Гостомеля, Бучи и Ирпеня, получили новый спортивный опыт за рубежом. Мы со своей стороны всегда готовы способствовать развитию этой инициативы, направленной на сохранение олимпийского резерва Украины", – подчеркнул глава Киевского областного отделения НОК Украины Игорь Малинский.

Тренировочные лагеря за время существования проекта уже были проведены на территории Израиля, Греции, Кипра и Испании. Словакия стала следующим шагом в этой системной работе.

"С начала полномасштабного вторжения мы с командой Благотворительного фонда "Майбутнє – дітям" увидели, что олимпийский резерв страны оказался под угрозой. Многие дети-спортсмены вместе с родителями выезжали и не возвращались. Многим спортсменам, которые оставались в Украине – просто негде было тренироваться. Поэтому мы начали системно работать над развитием проекта Olympic Dreams и на сегодня наши спортивные лагеря уже представлены в 5 странах. Каждый такой кемп – значительный вклад в будущих олимпийских чемпионов Украины", – отметил предприниматель, меценат и идейный вдохновитель проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко.

На фото: Анатолий Бойко

Футболисты, гандболисты и каратисты в течение нескольких недель будут использовать лучшую спортивную инфраструктуру соседней страны для улучшения своих навыков и повышения профессионального уровня. Это стало возможным благодаря поддержке Министерства образования, молодежи и спорта Словацкой Республики.

"Наша страна искренне поддерживает соседнюю Украину с самого начала российской агрессии. Поэтому, когда Посольство Украины и организаторы проекта Olympic Dreams обратились к нам с инициативой провести очередной свой кемп на территории Словакии, мы с радостью присоединились к этому процессу. Уверены, что такой формат международных спортивных лагерей позволит молодым украинским спортсменам не "выпасть" из процесса тренировки, улучшит их профессиональную форму и положительно повлияет на их психологическое состояние. Также благодарю словацкие национальные федерации и Национальный спортивный центр за помощь украинским спортсменам", – подытожил Генеральный директор Спортивной секции Министерства образования, молодежи и спорта Словацкой Республики Петер Дедик.

К мероприятию также присоединились представители спортивных федераций Словацкой Республики – Федерации гандбола Словакии, Словацкой футбольной ассоциации и Словацкого союза по каратэ. Во время ивента команда Благотворительного фонда "Майбутнє – дітям" представила гостям эксклюзивные почтовые марки с символикой проекта Olympic Dreams, сделанные в коллаборации с Укрпочтой, и передала в библиотеку Посольства книги на украинском и английском языках нового партнера фонда – издательства #книголав.

Напомним, что проект международных спортивных лагерей Olympic Dreams реализуется Благотворительным фондом "Майбутнє – дітям" уже более полутора лет. Формат проведения спортивных лагерей за это время был успешно реализован в 5 странах: весной 2022 – в Израиле, летом 2022 в Греции, зимой и весной 2023 года – на территории Республики Кипр, летом 2023 – в Испании, осенью 2023 – в Словакии. Проект поддержали Министерство молодежи и спорта Украины, НОК Украины Киевской области, Федерация дзюдо Украины, городской совет г. Ирпень и ряд посольств принимающих стран.

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