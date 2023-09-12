Шмыгаля призвали изменить постановление № 335, относящее прибыль оборонных предприятий к убыткам государства, — СМИ

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Украинская оборонная промышленность может пострадать из-за безответственной позиции премьер-министра Дениса Шмыгаля, который уже месяц игнорирует поручение президента. Так, согласно письму Федерации работодателей Украины на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля, может случиться коллапс с оборонной промышленностью Украины в случае неурегулирования Кабмином ситуации с аудитом Госаудитслужбы, которая отнесла все прибыли компаний-поставщиков Минобороны к убыткам госбюджета, сообщает censor.net, передают "Факты".

Журналисты напоминают, что согласно этому аудиту, все украинские компании, которые поставляли свою продукцию — от носков до снарядов, — фактически были обвинены в краже денег из бюджета.

ГАСУ заявила о том, что поставщики должны вернуть государству всю прибыль за 2022 год — около 2,5 миллиарда гривен. Хотя из этих денег давно уплачены налоги, а львиная доля из них проинвестирована в расширение производства для потребностей армии.

ФРУ настаивает на том, что Кабмин должен урегулировать спорное постановление номер 335, ошибки и неточности в котором и позволили аудиторам вынести такое решение.

ФРУ называет его незаконным, так как это решение напрямую противоречит Закону "Об оборонных закупках", в котором четко защищено право на прибыль для компаний-поставщиков товаров для армии.

В письме главу правительства призывают отменить акты ревизий ГАСУ, которые "содержат ошибочные выводы о неправомерности (запрете) включения прибыли в цену товаров оборонного назначения".