Убийство 16-летней девушки на Днепропетровщине: появилось видео нападения на нее

На видео видно, как девушка идет по улице и на нее нападает неизвестный мужчина.

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5 сентября в Пятихатках Днепропетровской области нашли мертвой 16-летнюю девушку. Она лежала в кустах. Появилось видео нападения на нее. Его обнародовал "Информатор".

На камеры видео наблюдения попал момент, когда девушка идет темной улицей, а за ней следом идет неизвестный мужчина. В какой-то момент он ее догоняет и нападает.

По факту убийства 16-летней девушки полиция открыла уголовное производство. К поискам нападавшего привлечено около 150 правоохранителей.

Убитой оказалась ученица 11-го класса Елизавета Головня. Девушка была единственным ребенком в семье.

Напомним, что РФ во время оккупации Херсона освободила убийцу 11-летней Даши Лукьяненко. Николай Тарасов отсидел всего лишь год из своего 15-летнего заключения за убийство ребенка. Он исчез во время российской оккупации Херсона и сейчас может находиться на подконтрольной Украине территории.

Ранее сообщалось, что в Пакистане полиция арестовала 10 родственников одной семьи по подозрению в убийстве 10-летней Сары Шариф из Великобритании.