Разыскивали более полугода: в Днепре нашли пропавшую 6-летнюю девочку из Киева (фото)

С заявлением об исчезновении Лизы в полицию обратилась служба по делам детей. Девочку после смерти мамы передали родственникам, которые исчезли вместе с ней.

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В феврале 2023 года полиция объявила в розыск пропавшую 6-летнюю Елизавету Ангарову из Киева. После смерти мамы ее передали родственникам, но те перестали выходить на связь с соцслужбами. На днях девочку нашли. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

С заявлением о пропаже ребенка в полицию обратилась служба по делам детей Днепропетровской области с сообщением об исчезновении Ангаровой Елизаветы Томриевны, 2016 года рождения.

Поиски девочки продолжались более полугода. Недавно ее обнаружили в городе Днепр. Елизавету Ангарову доставили в больничное учреждение, где ее осмотрели врачи. За время поиска девочки никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Выяснилось, что девочка все это время жила в днепровской квартире с родственниками.

Лиза Ангарова с сотрудницей полиции

Напомним, что экс-нардепа Украины от ныне запрещенной партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича объявили в розыск. Соответствующее сообщение появилось в базе Министерства внутренних дел Украины.

Ранее сообщалось, что России объявили в розыск судью МУС, которая выдала ордер на арест Путина. В РФ считают, что действия Международного уголовного суда имеют незаконный характер.