Крепкий алкоголь и валюта: правительство утвердило список вещей, которые запрещено отправлять по почте
В случае обнаружения запрещенных предметов, большинство из них будут изымать, говорится в постановлении правительства.
Вступило в силу Постановление Кабмина, в котором утвердили официальный список предметов, которые запрещено отправлять по почте. Решение касается всех почтовых операторов.
Перечень товаров, которые запрещено отправлять по почте, утвержден постановлением Кабинета министров № 958 "Об утверждении перечня вложений, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях, и Порядка изъятия вложений, запрещенных к пересылке, из почтовых отправлений и распоряжения ими" от 8 сентября.
Поэтому, по Украине запрещается пересылать:
- национальную валюту (кроме нумизматических монет и их коллекций), иностранную валюту;
- пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;
- алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5 процента объемных единиц, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют марки акцизного налога установленного образца;
- оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
- животных и ядовитые растения;
- специальные технические средства негласного получения информации, биологические агенты и тому подобное.
Для международных отправлений действуют несколько иные правила. В частности, в них также нельзя класть ряд документов: разрешения на право ношения оружия, трудовые книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие личность. Исключением может быть пересылка загранпаспорта во время военного положения.
Товары, вещества и другие предметы, запрещенные к пересылке в международных почтовых отправлениях, имеют право изымать таможенные органы.
Обнаруженные в почтовых отправлениях пищевые продукты с малым сроком годности и опасные предметы будут утилизировать.
В то же время в некоторых случаях сотрудники почты даже могут и обязаны обращаться в полицию. Такое может произойти в случае обнаружения таких запрещенных предметов, которые должны изымать правоохранители:
- оружие;
- наркотические средства и психотропные вещества;
- токсичные и радиоактивные вещества;
- биологические агенты (микроорганизмы, вирусы, токсины и т.д.).
Обнаруженная в отправлениях Украины гривна возвращается отправителю или пересылается адресату почтовым переводом. А иностранная валюта пересылается отправителю или получателю в письме с объявленной ценностью с описью вложения (и последующей оплатой по этому тарифу).
Напомним, что "Укрпочта" объявила о пересмотре тарифов на доставку с 1 июля 2023 года.