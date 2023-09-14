НАБУ призвало возбудить уголовное дело против должностных лиц Госаудитслужбы: Гудыменко назвал причины, — СМИ

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Председатель ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко обратился в Национальное антикоррупционное бюро с требованием расследовать неправомерные решения и действия должностных лиц Государственной аудиторской службы (ГАСУ). Причиной этого стало постановление Кабмина, которое ГАСУ решила трактовать на свое усмотрение и начала требовать, чтоб поставщики Министерства обороны вернули доход. Об этом младший сержант ВСУ Юрий Гудыменко сообщил на своей странице в Facebook, передает "Обозреватель".

"Абсолютные черти из некоторых правоохранительных структур начали прибегать к поставщикам Министерства обороны и сообщать им, что поскольку Государственная аудиторская служба Украины трактовала легендарное уже постановление Кабмина №335 как запрещающее предпринимателям получать прибыль, то давайте, мол, уважаемые предприниматели, выбирайте одно из трех: либо отдавайте всю прибыль, с которой уже уплачены налоги, за тот срок, пока действовало это постановление, либо давайте "порешаем", либо садитесь в тюрьму. Понятно, как это мотивирует предпринимателей поставлять хоть что-то в армию. Плохо это их мотивирует. Или коррупция, или тюрьма, или работайте в минус (потому что уплаченные налоги никто и никогда не вернет, а платить работникам нужно)", – делится Юрий Гудыменко.

По словам военного, Министерство обороны рискует потерять добропорядочных поставщиков: если предприниматели не будут поставлять армии, то армии от этого лучше не станет.

"Само постановление №335 было выписано именно таким образом и именно с этой целью. Чтобы можно было "прибежать и решить". Или посадить кого-то, кто мешает. Очень удобная штука. Так не будет. Написал заявление в НАБУ, готовлю обращение в НАПК с четкими предложениями. Кабмин должен немедленно решить эту проблему. А все "правоохранители" – оставить этот вопрос", – подытожил Гудыменко.