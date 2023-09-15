Помощь в восстановлении Украины невозможна без урегулирования вопроса санкций, - американские СМИ

Related video

Злоупотребление санкционными инструментами в Украине является нерешенной проблемой, которая ставит под угрозу будущее восстановление Украины и затрудняет помощь в этом процессе со стороны Соединенных Штатов.

Об этом говорится в американском издании National interest.

"Западные страны не доверяют украинским санкциям, поскольку доказательства нарушений являются секретными и не предоставляются по требованию о взаимности санкций. Необходимо большее сотрудничество между украинскими властями и западными санкционными органами, включая прозрачность доказательств, подлежащих рассмотрению в украинских и международных судах", — говорится в публикации.

Американское издание отмечает, что санкции остаются необходимым инструментом противостояния с Россией, однако санкционный процесс в Украине имеет существенную коррупционную составляющую.

"В непрозрачной украинской политической и бизнес-среде этот инструмент превратился в чрезмерно используемое и политизированное оружие, которым часто злоупотребляют и которое в некоторых случаях не имеет ничего общего с Россией, как утверждают украинские предприниматели, пострадавшие от санкций. Недостаток прозрачности и отсутствие надлежащей правовой процедуры привели к предположениям, что украинский режим санкций не свободен от коррупции и корыстных интересов", — утверждают авторы статьи.

Издание приводит статистику введения санкций в Украине, цитируя руководителя практики международного коммерческого и торгового права (ИКТ) в киевском офисе Baker McKenzie Анну Штепу, которая утверждает, что с начала войны в украинский санкционный список было включено более 5 715 физических и 3 153 юридических лиц, многие из которых были подвергнуты санкциям за содействие обхода существующих санкций и других ограничительных мер по ведению бизнеса в России. По словам Штепы, в Украине было возбуждено более 2300 уголовных дел только по факту коллаборации с государством-агрессором.

По мнению авторов статьи, есть ряд инструментов, с помощью которых можно решить проблему непрозрачности и коррупционности украинских санкций. Например, применение технологии блокчейн для отслеживания государственных денег, а также более тесное сотрудничество с западными структурами.

При этом в статье отмечается, что президент Владимир Зеленский уже осуществил ряд мер, направленных на уменьшении коррупции. В частности, приравнял ее к государственной измене. Однако, по мнению американских партнеров, Украина должна усилить свои антикоррупционные усилия, в том числе, сделать санкции прозрачными и совместимыми с западными.