Уникальный медицинский вездеход для фронта: ВСУ получили технику от Сергея Коровченко и Фонда Владиславы Молчановой
В Киеве на паркинге пострадавшего от ракетного удара россиян ТРЦ Ретровиль представители фонда Владиславы Молчановой и предприниматель Сергей Коровченко передали военнослужащим Вооруженных сил внедорожники и британский медицинский вездеход. Об этом сообщает издание "Апостроф".
Перед передачей автомобили освятили, и отныне они будут служить военнослужащим сформированной на основе ДУК "Правый сектор" 67-й отдельной механизированной бригады, и 79-го пограничного отряда ГПСУ.
Представитель Фонда Владиславы Молчановой Иван Молчанов, занимавшийся транспортировкой техники, рассказал о пути благотворителей: "Скорую мы везли из Британии, с военной базы. Вчера еще она находилась на границе Львовской области... Ехали всю ночь, утром доехали до Киева, поменяли несколько деталей и ТО провели... Без сна добрались сюда".
Британский медицинский транспорт оборудован кислородным генератором, поэтому осуществлять реанимацию можно непосредственно во время движения.
"Это Pinzgauer 6х6, полный привод на все 6 колес... Замечательные качества как по проходимости, так и по транспортировке военнослужащих, находящихся в тяжелом состоянии", — рассказал волонтер Никита.
Предприниматель Сергей Коровченко напомнил, что россияне нанесли удар по торгово-развлекательному центру Ретровиль в марте 2022, "был нанесен ущерб более чем на 20 млн евро". Сейчас он со своей командой юристов сопровождает это дело.
"Мы выиграли судебный процесс против российской федерации... Планируем делать конфискацию и реализацию активов РФ, в том числе через международные инстанции", — рассказал он и поделился планами в дальнейшем требовать компенсаций от РФ для украинских предприятий.
По словам младшего лейтенанта батальона обеспечения 67 ОМБр ДУК "Правый сектор" Юрия, авто будут использовать для эвакуации из зоны поражения бойцов и пострадавших.
Представитель 79-го пограничного отряда ГПСУ "Композитор" добавил: "Автомобили очень помогут, упростят перед подразделениями ГПСУ по обороне рубежей, и отражения вооруженной агрессии врага".
Ранее на средства основательницы "Stolitsa Group" Владиславы Молчановой было приобретено для нужд 3-й отдельной штурмовой бригады 100 приборов ночного видения AGM PVS-14 3AL1. Также она передала в ВСУ 53 единицы техники — бронированные авто и БТРы, которые тоже были закуплены на ее средства.
С начала полномасштабного вторжения РФ Фонд Владиславы Молчановой передал на нужды сил безопасности и обороны около 100 специализированных авто.