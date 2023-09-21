Спецслужбы РФ вербуют украинских детей для рассылки фейков о минировании, — СБУ

Известно, что для вербовки украинских подростков оккупанты используют запрещенную соцсеть "Вконтакте", подконтрольные Telegram-каналы и игровые интернет-платформы.

Related video

Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала более 2 тысяч фейковых минирований с начала года. Среди фигурантов дел — несовершеннолетние, которые работали на спецслужбы России. Об этом пишут на странице Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности задокументировала многочисленные попытки спецслужб РФ расшатать внутреннюю обстановку в Украине через фейковые сообщения о "минировании" инфраструктуры в различных населенных пунктах нашего государства", — говорится в сообщении.

Как сообщают правоохранители, большинство информации о псевдоминировании поступала как интернет-сообщения с территории России, а также от украинских абонентов.

Установили, что для рассылки террористических сообщений российские спецслужбы все чаще привлекают несовершеннолетних детей. Для вербовки украинских подростков оккупанты используют запрещенную соцсеть "Вконтакте", подконтрольные Telegram-каналы и игровые интернет-платформы.

В СБУ добавляют, что именно на этих ресурсах представители спецслужб России знакомятся с пользователями и предлагают им сотрудничество.

"Очень часто для склонения детей к подрывной деятельности враг применяет методы шантажа и психологических манипуляций, а также предлагает деньги", — отмечают в СБУ,

Перед отправкой сообщений о фейковых минированиях дети получают от российских кураторов перечень приоритетных объектов в Украине. Для сохранения анонимности писем их отправляют с использованием специализированного программного обеспечения.

В частности, в Черкассах разоблачили двух учеников старших классов местной школы, которые в июле этого года сообщили о "минировании" областной военной администрации и городского торгового центра.

По данным следствия, юноши действовали по указанию представителей ФСБ, которые завербовали обоих школьников через подконтрольные России Telegram-каналы.

"По этому и другим фактам продолжаются расследования по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Если злоумышленнику не исполнилось 16 лет, то за совершенное преступление будут отвечать его родители или лица, их заменяющие.

Напомним, сегодня, 20 сентября, СБУ задержала на Херсонщине семью коллаборационистов, которая помогла российским оккупантам провести в 2022 году фейковый "референдум" на временно оккупированной территории.