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Украина

Обвинения сняты: Рада подтвердила правильность действий Госаудитслужбы во время ревизии Минобороны

Рада подтвердила правильность действий Госаудитслужбы во время ревизии Минобороны
Рада подтвердила правильность действий Госаудитслужбы во время ревизии Минобороны
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Верховная Рада Украины подтвердила правильность и законность действий Государственной аудиторской службы во время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Министерства обороны. Об этом свидетельствует принятое парламентом постановление №10071.

В постановлении сказано, что при проведении ревизии Госаудитслужба руководствовалась действующим на тот момент постановлением Кабмина №335, которое четко указывало на невозможность включения прибыли в состав цены для исполнителя оборонного заказа. Аудиторы руководствовались именно этим документом при отсутствии каких-либо других законодательных механизмов

Это правительственное постановление было принято в марте 2022 года по инициативе Минобороны Украины. Оно позволило поставщикам товаров и услуг заключать прямые договоры с Минобороны без каких-либо процедур и получать до 100% предоплаты стоимости каждого контракта.

Рада пришла к выводу, что отдельные нормы этого постановления были написаны с нарушением Конституции и поэтому теперь оно признано утратившим силу. Кабмину поручено урегулировать правовые отношения между Минобороны Украины и исполнителями государственных контрактов, а также компенсировать подрядчикам экономически обоснованные потери. Все обвинения Госаудитслужбы в предвзятости сняты.

Напомним, в ответ на обращение министра обороны и правоохранительных органов из-за большой дебиторской задолженности Минобороны Госаудитслужба провела ревизию деятельности ведомства за 2022 год.

Аудиторы пришли к выводу, что исполнители государственных контрактов по оборонным закупкам нанесли ущерб государственному бюджету в сумме 2,4 млрд грн, поскольку включили суммы прибыли в состав закупочной цены.

Впрочем Госаудитслужба никогда не обращалась к оборонным предприятиям с требованием вернуть эти деньги. По результатам ревизии служба обратилась только к Минобороны с требованием привести контракты в соответствие с требованиями тогда еще действующего постановления №335.