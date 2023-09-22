"Украинская бронетехника" поставила ВСУ тысячи дефицитных 122-мм выстрелов и наращивает их производство (фото)

Related video

Тысячи новых дефицитных 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом сегодня доставлены Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщили на предприятии, передает издание "Цензор.НЕТ".

Поставка происходит в кооперации с несколькими странами НАТО.

"Роль артиллерии в нынешней войне сложно переоценить. Поэтому возможность изготавливать и поставлять артиллерийские боеприпасы для нас в приоритете. Наша компания работает над увеличением ежемесячных объемов производства артиллерийских боеприпасов. В ближайших планах — нарастить количество 122-мм выстрелов в разы", — отметил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.