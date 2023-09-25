ГБР пришло с обысками к "скандальному" судье Емельянову, — СМИ

Известно, что экс-судья Высшего хозяйственного суда Украины проходит подозреваемым по ряду уголовных дел, в частности по коррупции, отмыванию денег и давлению на судей. СМИ даже окрестили его "символом судейской коррупции времен Януковича".

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Работники Государственного бюро расследований (ГБР) 25 сентября проводят обыски у бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным УП, продолжаются более 10 обысков в рамках расследования относительно возможного пособничества государству-агрессору бывшего судьи, который сейчас работает адвокатом.

Журналисты обратились за комментарием в ГБР.

"Символ судейской коррупции" Артур Емельянов: детали

Ранее Емельянова неоднократно обвиняли в заказных судебных решениях, сокрытии состояния и ведении бизнеса на оккупированных территориях.

Экс-судья Высшего хозяйственного суда Украины проходит подозреваемым по ряду уголовных дел, в частности по коррупции, отмыванию денег и давлению на судей. СМИ даже окрестили Емельянова "символом судейской коррупции времен Виктора Януковича".

Как отмечал экс-руководитель Генпрокуратуры Юрий Луценко, Емельянов и его руководитель, бывший председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков "фактически подчинили себе систему принятия судебных решений".

В январе 2022 года начались слушания по делу Емельянова, которого обвиняют в давлении на коллег. В материалах следствия говорится о нескольких эпизодах в 2009-2013 годах, когда судья работал в Хозяйственном суде Донецкой области, Хозяйственном суде Киева, Киевском апелляционном хозяйственном суде, Высшем хозяйственном суде Украины.

Емельянову инкриминировали незаконное вмешательство в судебную систему, в работу автоматизированных систем и вынесение заведомо неправомерных судебных решений. Максимальная санкция этих статей — 10 лет тюрьмы.

Уже в июне 2018 года Высший совет правосудия отстранил Емельянова от работы в Высшем хозяйственном суде.

Напомним, что 15 сентября у народного депутата Нестора Шуфрича, которого избрали в Верховную Раду от запрещенной после начала полномасштабного вторжения РФ партии ОПЗЖ, во время обыска нашли документ, в котором изложены планы по Донецкой и Луганской областей.