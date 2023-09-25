Прогноз погоды до конца сентября: придут ли дожди в Украину (карта)

Ближайшие несколько дней в Украине будет наблюдаться по-летнему теплая погода. Однако позже начнутся дожди, которые захватят сначала часть западных областей.

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Сентябрь 2023 года радовал украинцев преимущественно солнечной погодой с редкими вкраплениями дождя. Первый месяц осени подходит к завершению, причем до сих пор ощущается, что днем — летняя температура воздуха, которая достигает местами 28 градусов. Украинский гидрометеорологический центр разместил прогноз погоды до конца сентября, из которого можно узнать, ожидать ли дождей и готовить ли зонтики.

В целом по Украине дневная температура будет держаться на уровне 25-27 градусов, ночная — на уровне 11-15 градусов, свидетельствуют усредненные данные Укргидрометцентра. Также прогнозируют небольшую облачность в течение суток и слабый ветер скоростью 5-10 м/с днем и 3-8 м/с ночью.

График прогноза погоды в Украине 25-30 сентября Фото: Укргидрометцентр

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Погода в сентябре: детали

В период с 25 по 28 сентября украинцы будут наблюдать в небе солнце с небольшой облачностью, показывают карты погоды от синоптиков. 29 сентября прогнозируют полностью солнечную погоду, но уже 30 сентября начнутся изменения. В частности, в части западных областей ожидаются дожди: во Львовской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях.

Синоптики разместили информацию о гидрологической ситуации и пожарной опасности. С 25 до 30 сентября объявлен III уровень (чрезвычайный) пожарной опасности во всех областях Украины, кроме Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областей.

Пожарная опасность в Украине 25-30 сентября 2-23 года Фото: Укргидрометцентр

Также метеорологи напомнили, что из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, снизился уровень водозаборов в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Гидрологическая ситуация в Украине Фото: Укргидрометцентр

На портале ventusky можно увидеть подробные метеорологические карты по температуре воздуха, осадков и облачности с почасовой разбивкой для каждого дня месяца. Прогнозируют, что 30 сентября дневная температура будет находиться в пределах 15-25 градусов, облачность укроет полосу от Ужгорода до Киева, а дожди действительно пройдут на западе страны, не задев Киев и центральные и восточные области.

Напоминаем, синоптик рассказала, как долго в Украине продержится "бабье лето". По словам специалиста, оно продлится недолго: ожидается еще неделю комфортной погоды, а потом начнется настоящая осень. Между тем еще месяц назад, в августе, украинцы страдали от аномальной жары: местами температура поднималась почти до 40 градусов.