Психотропы на 50 млн грн: в Киеве разоблачили нарколабораторию и изъяли "товар", — ОГП

Во время задержания подозреваемых и обыска нарколаборатории в целом изъято 68 килограммов чрезвычайно опасного психотропного вещества.

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В Киеве разоблачена мощная нарколаборатория по изготовлению особо опасного вещества "Альфа PVP" в больших объемах. Об этом 26 сентября сообщил Офис генерального прокурора.

Подозреваемые — двое киевлян, которые обустроили лабораторию в столице, а затем реализовывали готовую "продукцию" через "закладки" в оговоренных местах. Информацию о "закладках" распространяли через Telegram. Во время обыска в лаборатории было конфисковано 24 килограмма этого психотропа.

Кроме того, были разоблачены три так называемых "дистрибьютора", которые перевозили в собственном автомобиле 20 килограммов "Альфа PVP". Во время обысков в арендованном ими гараже изъяли еще 22 килограмма вещества, расфасованного в пакетах по 1 килограмму.

Изготовление "Альфа PVP" Фасовка "Альфа PVP" Фасовка "Альфа PVP" Фасовка "Альфа PVP" Изготовление "Альфа PVP"

Всего, по данным следствия, в состав преступной группы входило девять человек — двое организаторов, а также "дистрибьюторы" и фасовщики.

"По ходатайствам прокуроров шести лицам применены меры пресечения в виде содержания под стражей, еще трем — решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в информации прокуратуры.

Всем фигурантам сообщено о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, хранении и сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Фокус писал, что в Киеве водитель на глазах полицейских, вероятно, проглотил наркотик.

Недавно следователи ГБР сообщили о подозрении начальнику структурного подразделения Ривненского районного ТЦК, который систематически поставлял своему руководителю наркотики.

По сообщению партизанского движения "Атеш", оккупанты под наркотиками устраивают перестрелки между собственными подразделениями.