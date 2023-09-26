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Украина

Психотропы на 50 млн грн: в Киеве разоблачили нарколабораторию и изъяли "товар", — ОГП

нарколаборатория, психотропное вещество, обыск, изъятие, задержание
Фото: Офис генерального прокурора | В Киеве во время следственных действий изъято значительное количество опасного психотропного вещества

Во время задержания подозреваемых и обыска нарколаборатории в целом изъято 68 килограммов чрезвычайно опасного психотропного вещества.

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В Киеве разоблачена мощная нарколаборатория по изготовлению особо опасного вещества "Альфа PVP" в больших объемах. Об этом 26 сентября сообщил Офис генерального прокурора.

Подозреваемые — двое киевлян, которые обустроили лабораторию в столице, а затем реализовывали готовую "продукцию" через "закладки" в оговоренных местах. Информацию о "закладках" распространяли через Telegram. Во время обыска в лаборатории было конфисковано 24 килограмма этого психотропа.

Кроме того, были разоблачены три так называемых "дистрибьютора", которые перевозили в собственном автомобиле 20 килограммов "Альфа PVP". Во время обысков в арендованном ими гараже изъяли еще 22 килограмма вещества, расфасованного в пакетах по 1 килограмму.

Изготовление "Альфа PVP" Fullscreen
Изготовление "Альфа PVP"
Фасовка "Альфа PVP" Fullscreen
Фасовка "Альфа PVP"
Фасовка "Альфа PVP" Fullscreen
Фасовка "Альфа PVP"
Фасовка "Альфа PVP" Fullscreen
Фасовка "Альфа PVP"
Изготовление "Альфа PVP" Fullscreen
Изготовление "Альфа PVP"
Изготовление "Альфа PVP"
Фасовка "Альфа PVP"
Фасовка "Альфа PVP"
Фасовка "Альфа PVP"
Изготовление "Альфа PVP"

Всего, по данным следствия, в состав преступной группы входило девять человек — двое организаторов, а также "дистрибьюторы" и фасовщики.

"По ходатайствам прокуроров шести лицам применены меры пресечения в виде содержания под стражей, еще трем — решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в информации прокуратуры.

Всем фигурантам сообщено о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, хранении и сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Фокус писал, что в Киеве водитель на глазах полицейских, вероятно, проглотил наркотик.

Недавно следователи ГБР сообщили о подозрении начальнику структурного подразделения Ривненского районного ТЦК, который систематически поставлял своему руководителю наркотики.

По сообщению партизанского движения "Атеш", оккупанты под наркотиками устраивают перестрелки между собственными подразделениями.