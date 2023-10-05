"Слуги народа" Коцюбинского просят Зеленского защитить от застройщиков Кличко

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Председатель Коцюбинского поселкового совета и депутаты фракции "Слуга народа" в Коцюбинском поселковом совете Киевской области опубликовали обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить поселок Коцюбинское от посягательств со стороны команды мэра Киева Виталия Кличко. По словам председателя Коцюбинской общины, столичные застройщики через высокопоставленных чиновников и через давление на суды присоединить поселок к столице, а Коцюбинский лес и Национальный парк сделать частью Киева. Об этом говорится в видеообращении, которое опубликовал Сергей Даниш, передает издание "Киев24".

"Уважаемый лидер нации, господин Президент! Я, Сергей Даниш, председатель Коцюбинской территориальной общины, избранный от политической партии "Слуга народа". Рядом со мной стоит фракция, избранная также от президентской партии. Мы обращаемся к Вам, как к последней инстанции, Владимир Александрович, потому что наших сил, оказывается, мало. Мы боремся за честность и порядочность. Мы боремся за то, чтобы поселок Коцюбинское остался в пределах Киевской области. Мы боремся за то, чтобы Коцюбинское не было "статистикой" ради интересов киевских застройщиков. Команда мэра Киева Виталия Кличко уже более десятилетия делает все возможное и невозможное, чтобы стереть наш населенный пункт с лица земли. Они давят на чиновников высокого ранга и давят на суды", — отмечается в обращении.

"Господин Президент! Мы поддерживали Вас с высокой верой и надеждой, что этот беспредел и беззаконие со стороны бывшей власти бывшего Президента Петра Порошенко и власти города Киева прекратится. Наши надежды укрепились после того, как председатель Киевской областной организации партии "Слуга народа" Андрей Мотовиловец публично на дне поселка пообещал защиту общества и защиту общественных интересов. Вместо этого, мы видим, что интересы общины Коцюбинского сливаются в пользу столичных застройщиков. В то время, когда в стране идет война, киевские чиновники "втихаря" хотят "отжать" Коцюбинский лес, который исторически принадлежит Киевской области. Используя легкий доступ к медиа-ресурсам, нас неоднократно обвиняли в посягательстве на Национальный парк — якобы мы хотим вырубить лес... Однако, снимки с Google-карты четко свидетельствуют, что со стороны Коцюбинского не было уничтожено ни одного дерева. Зато "Киевский лесхоз" вырубил деревья десятками гектаров", — говорится в видеообращении к лидеру государства.

Депутаты Коцюбинского поселкового совета от партии "Слуга народа" отмечают: "Уважаемый господин Президент! Просим Вас на самом высоком политическом уровне прекратить эту многолетнюю манипуляцию и навести порядок в пределах между областью и столицей. Просим защитить нас от давления киевских чиновников и оставить Коцюбинское и Коцюбинский лес в статусе Национального парка в пределах Киевской области".

Напомним, что Бучанский районный совет и Киевский областной совет приняли решение о расширении границ поселка Коцюбинское. Председатель поселковой общины активно выступает за то, чтобы Национальный парк, в который входит Коцюбинский лес, был частью Киевской области.

Сергей Даниш уверяет, что если Коцюбинский лес будет входить не в область, а в Киев, то вопрос его уничтожения и дальнейшей застройки командой мэра столицы Виталия Кличко — это исключительно вопрос нескольких лет.