В Киевской области произошло аварийное отключение электроэнергии: что известно

По данным ДТЭК, из-за аварии свет пропал в Белой Церкви, а также в части Сквирского и Володарского районов.

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В четверг, 5 октября, в Киевской области было частично нарушено электроснабжение. Соответствующее объявление появилось на официальном портале компании "ДТЭК Киевские региональные электросети".

Сообщается, что причиной отключения стала авария. Свет пропал в части Сквирского, Володарского районов области и в городе Белая Церковь.

"О времени восстановления электроснабжения сообщим дополнительно", — заявили в ДТЭК.

В Киевской области пропал свет из-за аварии Фото: Скриншот

На сайте также говорится, что по информации НЭК "Укрэнерго", в Киевской области на 4 октября не были предусмотрены лимиты на энергопотребление, так как электроэнергии пока достаточно для обеспечения потребностей граждан.

"Если, несмотря на это, вдруг исчез свет, причиной может быть авария на внутридомовых или наших распределительных сетях", — сообщили в компании.

Напомним, в ночь на 21 сентября российские войска обстреляли города Украины. В НЭК "Укрэнерго" рассказали, что впервые за шесть месяцев в результате вражеской атаки была повреждена энергосистема в западном и центральном регионах.

Мы также сообщали, что 26 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина будет отвечать на удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре. Глава Минобороны полагает, что оккупанты собираются обстреливать украинскую энергосистему грядущей зимой.