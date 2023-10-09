Заказали холодильники из России: СМИ узнали подробности капремонта больницы в Полтаве (фото)

В детском отделении предлагается установить и 11 новых персональных компьютеров за 345,7 тыс. грн, а также электрочайники Bomann CB-563 стоимостью 10 105 грн каждый.

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В Полтаве на капремонте инфекционной больницы заказали холодильники из России и в шесть раз переплатили за них. Об этом сообщает издание "Полтавщина".

В тендерной документации, с которой ознакомились полтавские журналисты, больше всего их поразило наличие фармацевтических холодильников POZIS ХФ-140 российского производства. Продукцию изготавливают на "Заводе имени Серго" под брендом POZIS. Предприятие входит в государственную корпорацию "Ростех", которая является монополистом в области поставок боеприпасов и вооружений для российских войск. На днях Служба безопасности Украины объявила подозрение Сергею Чемезову, гендиректору "Ростеха".

Холодильники ХФ-140, стоимость которых оценивается в 21,5 тыс. рублей (7,7 тыс. грн), предусмотрено приобрести за 46,6 тыс. грн. Это в шесть раз дороже, что означает переплату более 100 тыс. грн только на одной позиции оборудования.

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В медицинском учреждении запланировали провести комплекс работ. Соответствующая инициатива включала замену оборудования и коммуникаций в двухэтажном здании, которое рассчитано на 28 койко-мест. Изменения касались и крыши и подвала учреждения.

Результат тендера с одним участником показал, что была выбрана подрядная компания — полтавское ООО "Укрбудпроектсити" с предложением в 64 млн грн. При условии наличия всего финансирования, компания согласилась выполнить все.

В детском отделении предлагается установить и 11 новых персональных компьютеров за 345,7 тыс. грн. Из их характеристик указывается только мощность блоков питания (300 Вт). Заказчик рискует получить продукцию с тройной переплатой.

Бытовую технику также переоценили. Под видом трех микроволновых печей требуется поставить электрочайники Bomann CB-563 стоимостью 10 105 грн каждый.

Напомним, в конце августа на Полтавщине детсад пытался купить кухонный термометр за 384 млн гривен. Участие в тендере принял только один участник, и он был объявлен победителем. Товар он должен был поставить до 31 декабря 2023 года.