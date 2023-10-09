В Закарпатской области произошло землетрясение: что известно (фото, видео)

Подземные толчки ощущались в Ужгороде и Львове. Магнитуда землетрясения достигала 5 баллов по шкале Рихтера.

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В понедельник, 9 октября, в Закарпатской области произошло землетрясение. Об этом сообщил Председатель Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита в своем Telegram-канале.

"Толчки были ощутимы почти по всей территории региона. Сотрудники ГСЧС осуществляют проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилых секторов", — говорится в сообщении.

Землетрясение в Ужгороде

Чиновник отметил, что уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат и призвал жителей региона сохранять бдительность.

Позже Виктор Микита добавил, что по данным экстренных служб, объекты критической инфраструктуры остались невредимыми и работают в штатном режиме. По его словам, на линию 101 поступило 15 сообщений о подземных толчках.

Магнитуда землетрясения составила 5 баллов по шкале Рихтера

Глава ОВА сообщил со ссылкой на отдел сейсмичности Карпатского региона Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины, что эпицентр землетрясения расположен на территории Словакии, в селе Нова Келча.

Последствия землетрясения в Словакии также ощущались во Львове, о чем написал мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение было достаточно ощутимым — 5 баллов по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения оказался в Словакии

Напомним, 7 октября в Афганистане произошло землетрясение, в результате которого погибло более 2000 человек. Геологическая служба США зафиксировала магнитуду 6,3 балла по шкале Рихтера.

Ранее, 3 октября, в западном Непале произошли два землетрясения магнитудой 6,3 и 5,3. Подземные толчки вызвали оползень, который заблокировал главную автомагистраль в районе Баджханг, граничащем с Индией.