Как сделать волосы здоровыми и красивыми: советы от бренда Greensoho

Безопасные средства от Greensoho из растительных компонентов, поэтому не портят волосы и позволяют менять цвет так часто, как вам хочется.

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Красота и здоровье волос — это две части одного целого. К сожалению, согласно исследованиям, только 58% женщин знают, как правильно ухаживать за своими волосами. Чаще всего, они следуют общепринятым рекомендациям и используют средства ухода, которые иногда наносят волосам больше вреда чем пользы. Сейчас многие компании предлагают свои средства. И иногда очень трудно сделать правильный выбор. В первую очередь при выборе краски и средств ухода для волос стоит обратить внимание на состав продукта. Ведь очень важно, чтобы такие средства состояли преимущественно из натуральных ингредиентов.

Многие представительницы прекрасного пола любят время от времени менять цвет волос. Но после окрашивания очень часто сталкиваются с такими проблем, как сухость волос, их выпадение, посеченные кончики, недолговечность цвета. Химические краски содержат большое количество агрессивных и вредных синтетических компонентов — парбены, персульфаты, резорцинол, перекись водорода, аммиак, ацетат свинца, формальдегид, этаноламин и другие. Все эти вещества не приносят никакой пользы ни волосам, ни организму в целом. Как же уберечь свои волосы?

Не так давно в Украине появились средства по уходу за волосами от испанского бренда Greensoho. Это новый бренд косметики для волос, который объединяет в себе передовые технологии и природные компоненты. Она — безопасна, так как создана на основе высококачественных компонентов растительного происхождения. В состав средств входят различные масла, экстракты и витамины.

Окрашивание с помощью гаммы Greensoho обеспечивает стойкий результат. Можете быть спокойны: после мытья цвет волос останется таким же ярким. Но это еще не все! Пряди станут сильнее и объемнее, что мы обычно ожидаем от ухода, а не от красителей.

К тому же процедура окрашивания Greensoho безопасна, а сами красители не содержат аммиака и продуктов животного происхождения, парабенов, силиконов, сульфатов, фталатов.

Стоит отметить, что косметика Greensoho не маскирует проблемы, а решает их. Благодаря интенсивности воздействия результат сохраняется надолго, а для его поддержания специалисты компании создали специальный уход.

Greensoho имеет полную линейку продуктов для ухода за волосами: от профессиональных красок до специальной линейки по уходу за каждым типом волос. Все эти средства обеспечивают высокопрофессиональный уровень процедур для оздоровления волос. Они придают волосам необыкновенную мягкость, шелковистость и эластичность.

Хотим напомнить: профессиональную косметику МОЖНО использовать в домашних условиях для постоянного использования.

Для закрепления эффекта от салонной процедуры рекомендуется в домашних условиях пользоваться специальной косметикой Greensoho хотя бы раз в неделю. Это усилит действие принятых в салоне профессиональных средств и защитит волосы от негативного воздействия окружающей среды.

Краски Greensoho

Colors & Blond — это профессиональная питательная и защитная краска для волос с растительными ингредиентами. В линейке представлено 108 цветов: натуральных, интенсивно природных, пепельных, золотистых, теплых и холодных коричневых, медных, каштановых и каштановых, красных, фиолетовых оттенков, которые удовлетворят самых требовательных красавиц.

Краска, разработанная для достижения максимальной защиты и увлажнения, создана на основе сочетаний 5 органических растительных масел (дикой розы, оливы, винограда, подсолнечника и кукурузы) и натуральных фитокосметических активных ингредиентов с увлажняющими, регенерирующими и антиоксидантными свойствами. Тонкие масла усиливают проникающее действие микропигментов к волокнам волос, обеспечивая кутикулу волос питательными липидами и улучшая косметологические качества цвета.

Краска для волос Greensoho Colors & Blond не содержит парабенов, силиконов, PPG и ГМО. Продукт содержит только растительные ингредиенты и подходит для всех типов волос.

Краска имеет стойкий цвет, обеспечивает 100% закрашивание седины, а обогащенная активными фитокосметическими ингредиентами формула обеспечивает стойкость цвета.

Noam.Zero — стойкая краска без аммиака. Формула Noam.Zero бережно воздействует на волокна волос и сохраняет их структуру. Краска содержит в своем составе омега 3, оливковое и подсолнечное масла, которые увлажняют волосы, предотвращают их высыхание и ломкость, придают им силу и блеск.

Краска Noam.Zero не содержит парабенов, силиконов, PPG и ГМО. Она представлена линейкой из 40 оттенков

Но крайне важно не пренебрегать и ежедневным уходом за волосами. В вашем арсенале обязательно должны быть шампуни, бальзамы и маски в соответствии с типом волос. Все продукты Greensoho по уходу за волосами не содержат сульфатов, парабенов, силиконов, минеральных масел и красителей. Ни один из ингредиентов, которые использует Greensoho в производстве, не имеет животного происхождения.

Линейка Feed.Zero специально разработана, чтобы вернуть поврежденным и чувствительным волосам здоровый вид, обеспечивая им необходимое питание для восстановления жизненной силы и блеска.

Линейка представлена шампунем, маской, несмываемой крем-маской и сывороткой.

В своем составе содержит авокадо, масло ши, масло андироба, миндаль.

Линейка Boomerang.Zero разработана для вьющихся волос, которые более сухие и пористые, поэтому требуют особого внимания, чтобы обеспечить питание и увлажнение, необходимые для того, чтобы локоны были четкие и красивые. Линия Boomerang.Zero подойдет поклонницам кудрей, так как из ее формулы исключены сульфаты, силиконы и осушители.

Линейка представлена шампунем, маской и несмываемой крем-маской.

В своем составе содержит кокосовое масло, масло макадамии, масло ши, аргановое масло, пантенол.

Линейка Snow.Zero разработана специально для лечения перхоти. С первого применения очищает и успокаивает кожу головы, делая волокна волос здоровыми и блестящими.

Линейка представлена шампунем и специальным лосьоном для снятия зуда и предотвращения повторного появления перхоти.

В своем составе содержит имбирь, антибактериальное и противогрибковое средство — пиритион цинка, салициловую кислоту.

Линейка Gravity.Zero разработана для ухода за ослабленными, очень тонкими и ломкими волосами, склонными к выпадению. Придает волосам силы, помогает уменьшить ломкость и борется с выпадением волос.

Линейка представлена шампунем и тонизирующим и восстанавливающим лосьоном.

В своем составе содержит экстракт ивы, пшеницы, провитамин В5 и Baicapil.

Шампунь Waterfalls.Zero — увлажняет волосы, восстанавливая их оптимальный баланс и природную силу с первого использования.

Содержит в составе алоэ вера и очень мощный увлажнитель Genercares OSMSBA.

Шампунь Globe.Zero специально разработан для добавления объема даже самым тонким волосам. Он наполняет волосы, обеспечивая большую плотность волосяного волокна от корней до кончиков, не утяжеляя их.

Содержит в составе бамбук и полимер Styleze.

Шампунь Rainbow.Zero — создан с целью ухода и поддержания цвета окрашенных, осветленных или мелированных волос.

Содержит в составе ройбуш — мощный природный антиоксидант и солнцезащитный крем.

Шампунь Balance.Zero специально разработан для регулирования выработки кожного сала в волосах со склонностью к жирности. Глубоко очищает волосы и кожу головы и регулирует потоотделение. Кроме того, он действует как вяжущее и успокаивающее средство, устраняет жирность и восстанавливает баланс кожи головы, делая волосы чистыми, распушенными и легкими.

Содержит в составе белую крапиву — важный источник витаминов и минералов.

Шампунь Platinum.Zero особенно подходит для ухода за очень светлыми, белыми или обесцвеченными волосами. Этот тип волос нуждается в особом уходе, чтобы контролировать и избегать появления нежелательных желтоватых и оранжевых оттенков.

Содержит в составе календулу и фиолетовый пигмент Acid Violet 43.

Линейка стайлинга представлена:

Органическим лаком для волос Air.Fix, который обеспечивает мгновенную фиксацию для естественного вида.

Легким фиксирующим гелем Energy.On, который предназначен для активации локонов и волн, делая их подвижными, выразительными, легкими.

Разглаживающим кремом Straight.On, который создан для облегчения сушки волос с помощью расчески, выравнивания кутикулы всех типов волос, даже у самых непослушных. Его продуманная формула включает термозащиту, необходимую для создания самого прихотливого вида.

Кремом для объема Volume.On, который создан для эффекта большего объема и густоты самых тонких волос с мягким и блестящим покрытием. Volume.On увлажняет и кондиционирует волосы, не утяжеляя их и облегчая любую технику сушки.

Спреем против пушения Frizz.Off, который выравнивает и контролирует волосы даже в дождливые дни. Его формула увлажняет волосы и защищает их от влаги, уменьшая завивание, придавая мягкость и блеск.

Спреем-активатором для локонов Power.On — это спрей-активатор завивки, специально разработанный, чтобы получить максимум от вьющихся и волнистых волос. Тщательно разработан для создания четких упругих локонов без эффекта матирования, восстанавливая наиболее естественный вид вьющихся волос.