Ментальне здоров'я – це важливо: як треба дбати про себе під час війни, розповідає команда проєкту "Сідай, розповідай"

14 мільйонів українців потребують психологічної допомоги. Такі висновки експертних досліджень, проведених за підсумками повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час війни з РФ, ми кожного дня стикаємось з тривогою та невизначеністю. Долати стрес та лікувати психіку нині важливо, як ніколи. У нашій країні культура психотерапії ще дуже молода, і ми тільки вчимося прислухатися до себе, своїх емоцій, переживань та проблем. Але вже сьогодні ми можемо допомогти собі.

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Кожного дня ми стикаємось з тривогою, стресом, невизначеністю. Це негативно впливає на якість життя. Тому зараз, як ніколи, важливо дбати про своє ментальне здоров’я. Головна проблема 21 століття — це турбуватися про фізичне здоров’я, але нехтувати психологічним. Ми звикли йти до стоматолога, коли турбує зубний біль, але не звикли звертатися до психотерапевта, коли "болить душа".

У нашій країні культура психотерапії ще дуже молода, ми тільки вчимося прислухатися до себе, своїх емоцій, переживань та проблем. Слід пам'ятати, що звернення до психолога не є ознакою слабкості, а, навпаки, — це розумний крок для збереження свого ментального здоров’я. Уважність до власних почуттів, реакцій та прагнення працювати над собою — це дорога до психологічного благополуччя.

Українці зараз переживають важкі часи через війну. Згідно з дослідженнями соціологічної компанії Gradus Research 71% українців відчувають стрес або сильну знервованість, а за даними МОЗ з початком війни до терапевтів звернулося 650 тисяч українців.

Також, тривога та тривожні стани стають все поширенішими. Стан, коли ми відчуваємо постійне напруження, страх та неспокій і це негативно впливає на наше фізичне та психологічне здоров’я, а також на якість життя.

Ознаками тривоги є:

постійне напруження та нервозність;

чутливість та роздратування без очевидних причин;

страх та паніка;

сконцентрованість на негативних подіях та очікування негативних наслідків;

фізичні симптоми, такі як підвищений пульс, пітливість, головний біль, шлункові проблеми тощо.

Якщо ти помітив(-ла) у себе такі ознаки, можна їх подолати самостійно, дотримуючись здорового способу життя: збалансоване харчування, достатня кількість сну та регулярна фізична активність. Це може бути прогулянка, заняття спортом вдома або у тренажерному залі. Практикуй методи релаксації, такі як медитація, глибоке дихання, йога. Приділи час своїм хобі та відпочинку. Займайся самопізнанням та розвитком, звертай увагу на свої емоції, навчися керувати ними.

Якщо ж нічого не допомагає — можна знайти психолога, психотерапевта, який може надати необхідну підтримку та допомогти ефективно побороти тривогу. Команда проекту "Сідай, розповідай" подбала про це та створила телеграм-бот пошуку психологів та психотерапевтів, який активно працює вже третій місяць.

Це український продукт для українців, мета якого — дбати про ментальне здоров'я, показати, що звертатися до терапевта, це нормально, а кваліфікованого експерта можна легко знайти всього за 5 хвилин. Як все відбувається? Ти проходиш невеличке опитування, яке містить декілька етапів. На основі твоїх відповідей бот безкоштовно пропонує 6 найліпших перевірених спеціалістів, які працюють саме з твоїм запитом. За 5 хвилин ти отримаєш контакти терапевта, якого обереш. Пам’ятай, ти не наодинці, а звертатися за допомогою до спеціаліста — це нормально!

Переходь за посиланням на чат-бот "Сідай, розповідай"" та зроби крок до свого ментального здоров’я вже сьогодні! Пошук психолога онлайн — зручно, швидко, в улюбленому месенджері.

Ментальне здоров’я — це не лише відсутність психічних розладів, це здатність адаптуватися до стресових ситуацій, знаходити ефективні шляхи подолання труднощів та зберігати емоційну рівновагу. Війна створює додаткові навантаження на наше ментальне здоров’я, і саме тому важливо брати його під контроль.

З турботою, команда проєкту "Сідай, розповідай".