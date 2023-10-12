В Ирпене благотворители открыли социальную столовую

В Ирпенском профессиональном колледже НУБиП Украины начала функционирование социальная столовая, которая будет обеспечивать горячими обедами социально незащищенные слои населения.

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Данный проект реализован при поддержке испанской благотворительной организации "БФ Ремар Украина", народного депутата Украины Константина Бондарева в сотрудничестве с Ирпенским городским советом, передает ukranews.

Основным направлением деятельности БО "БФ Ремар Украина" в Ирпене стало обеспечение горячими обедами тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе и в результате российской агрессии против Украины.

"Сегодня в тяжелое военное время важно единение людей ради заботы о других. Именно с этой целью мы совместно с партнерами открыли столовую, где каждый день можно прийти и пообедать бесплатно. Только совместно, подставив плечо друг другу, мы сможем приблизить нашу победу", — заявил народный депутат Константин Бондарев.

Социальная столовая будет бесплатно обеспечивать горячими обедами внутриперемещенных лиц, лиц с инвалидностью, пенсионеров и малозащищенные категории населения на территории Ирпенской общины. Ежедневно планируется обеспечить до 500 человек горячим питанием. Для лиц, проходящих реабилитацию или не имеющих возможности прийти в столовую самостоятельно, позволяют брать пищу с собой их представителям. Дверь социальной столовой открыта ежедневно с 12:00 до 15:00.

Чтобы пользоваться услугами социальной столовой, предварительно необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения Ирпенского городского совета и получить талоны на обеды. Данная инициатива реализуется совместно БУ "БФ Ремар Украина" с народным депутатом Украины Константином Бондаревым.