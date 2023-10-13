Как стать директором и основателем успешной компании, которая помогает людям с проблемами сна - интервью с Викторией Домбровской

Виктория Домбровская работала медсестрой, получила опыт и образование, которые помогли ей создать собственную компанию, помогающую людям с нарушениями сна.

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В последнее время все больше людей страдают от сонного апноэ, в нашей стране такое название до сих пор мало кому известно и немногие слышали что это за недуг. А зря. Ведь, предупрежден значит вооружен, поэтому сегодня мы пообщались с основателем канадской компании Викторией Домбровской и разузнали самое интересное о ее деятельности и важных вехах в жизни предпринимателя.

Виктория, вы ведь родились в Чехии и воспитывались бабушкой, верно что уже с того момента вы начали увлекаться медициной?

Да, все верно, родилась я в Чехии так как мой отец был военным, воспитала меня бабушка которая всю жизнь проработала учителем в школе. Жили мы в Одессе и я закончила школу номер 10 с углубленным изучением французского языка. После школы я закончила медицинское училище номер 3 на медсестру, и после него я закончила Одесский национальный университет им. Мечникова факультет романо германской филологии, сразу после университета уехала в Канаду. Уже 24 года живу с семьей в Канаде, город Торонто.

Вы получили изначально медицинское образование, что происходило дальше и как развивалась ваша карьера?

Я закончила медицинское училище на медсестру. Обучение на медсестру дало мне целый ряд знаний, навыков и преимуществ,которые я использую каждый день в бизнесе. Кроме медицинских знаний и практических навыков я научилась как общаться с пациентами, их семьями и другими медицинскими специалистами, это является важной частью работы в моем бизнесе .Обучение помогло развить навыки эффективной коммуникации и эмпатии.Также меня научили Критическому Мышлению и Решению Проблем: Медсестры часто сталкиваются с сложными клиническими ситуациями, и обучение помогло развить навыки критического мышления и решения проблем для быстрого и эффективного принятия решений. Медсестры востребованы во многих областях здравоохранения, и обучение на медсестру открывает множество возможностей для карьерного роста и специализации.После медицинского училища я закончила университет им Мечникова в Одессе, факультет романо германской филологии.Факультет гуманитарных наук и общественных наук (РГФ), предоставляет образование в области гуманитарных и социальных наук.У нас были курсы по различным гуманитарным и социальным наукам, таким как история, литература, философия, социология, психология, лингвистика и многие другие. Эти дисциплины акцентировали внимание на аналитических и критических навыках, меня научили анализировать, оценивать и критически подходить к информации.

Виктория, вам удалось создать одну из лидирующих компании на рынке медицины. Сонное апноэ это еще и более узкая специализация, которая чаще всего более известна только среди экспертов в сфере медицины. Как вы считаете, какие качества помогли Вам в этом?

Стать директором и основателем успешной компании мне помогли лидерские качества: я считаю очень важно уметь вдохновлять, мотивировать и направлять команду, создавая общую визию и стратегию.Способность видеть "большую картину", разрабатывать долгосрочные планы и принимать решения, которые поддерживают рост и успех компании тоже очень важны в бизнесе.Работа медсестрой в госпитале в Канаде очень помогла мне понять рынок CPAP, включая технологии, потребности клиентов.Способность принимать и внедрять новаторские идеи, технологии и процессы, которые держат компанию на переднем крае отрасли тоже сыграли огромную роль в развитии моей компании,мы первые внедрили продажу машинок online для людей кто не мог приехать к нам в офис, также первыми стали выезжать к пациентам домой для подключения CPAP машин.

Виктория — вы пример для многих женщин, вы достигли вершины в карьере и пробили стеклянный потолок, такое иногда кажется нашим женщинам не под силу. Подскажите, что можно почитать женщинам для вдохновения и что заряжает именно вас?

Я люблю читать книги про успешных людей по бизнесу ,это приносит вдохновение для новых проектов и идей .Вот несколько из них: "От хорошего к великому" (Jim Collins) — исследование того, что делает компании великими на долгосрочной основе."Быстрый старт" (Eric Ries) — введение в подход "бережливого стартапа" для разработки продуктов и бизнесов." Инвестор" (Benjamin Graham) — классическое руководство по инвестированию, которое вдохновило таких людей, как Уоррен Баффет." 7 навыков высокоэффективных людей" (Stephen R. Covey) — книга о личной и профессиональной эффективности." Думай и богатей" (Napoleon Hill) — одна из первых книг по самосовершенствованию, исследующая связь между успехом и мышлением." Lean In: Женщины, работа и воля к лидерству" (Sheryl Sandberg) — книга о женщинах в бизнесе и их роли в лидерстве."Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей" (Dale Carnegie) — классическое руководство по межличностным навыкам и коммуникации." Дело не в кофе: Уроки лидерства от CEO Starbucks" (Howard Schultz) — история о том, как культура и ценности могут формировать бренд. Эти книги и многие другие предлагают ценные уроки и инсайты в различные аспекты бизнеса, от лидерства и менеджмента до маркетинга, продаж и личного развития.

Как директор и основатель компании Profmed Healthcare вы заключили контракты с мировыми брендами в индустрии CPAP (Continuous positive airway pressure) , такими как Resmed, Philips Respironics, Fisher & Paykel. Человеку, связанному с медициной такие имена знакомы не понаслышке, но расскажите о них подробнее для нашей широкой публики?

Все из перечисленных компаний являются крупными игроками на рынке, поэтому мы очень гордимся сотрудничеством с ними.

Вы собираетесь развивать ваш бизнес в Америке, верно? Сонная апноэ является серьезной проблемой здравоохранения в Соединенных Штатах, и ее влияние растет с увеличением числа лиц с ожирением и старения населения. Оценки показывают, что миллионы американцев страдают от сонной апноэ, хотя многие случаи остаются недиагностированными. Какие ваши цели?

Хотелось чтобы как можно больше людей узнали про возможность лечения с аппаратом CPAP и изменили свою жизнь, избавились от огромного количества болезней связанных с проблемами сна. Доступ к правильному лечению, такому как CPAP-терапия, может быть ограничен для некоторых населенных групп, особенно в отдаленных или бедных районах. Мы хотим использовать свой опыт ведения бизнеса в Канаде и помочь как можно большему количеству людей. Многим людям и даже медицинским профессионалам нужно больше информации о рисках и лечении сонной апноэ. Эти проблемы требуют комплексного подхода, включая улучшение диагностики, доступа к лечению, образования пациентов и медицинских работников.

В 2022 году вы получили награду в международном конкурсе Best Business Awards в номинации Лучший предприниматель в сфере медицины, ваши заслуги были оценены экспертами в этой области, вы получили максимальные баллы по трем критериям — польза обществу, которую приносит своей деятельностью участник; бизнес достижения; мотивация. На чем основывался такой успех?

Я всегда хорошо училась, участвовала во многих соревнованиях в школе, окончила медучилище с красным дипломом.

В 2021 году вас также пригласили участвовать в жюри конкурса Successful Lady Awards наряду с известными бизнесменами в разных отраслях. Премия Successful Ladies Awards – международная награда, которая ежегодно вручается женщинам в 4 категориях — бизнес, наука, творчество и спорт. Насколько для вас это стало неожиданностью?

Для меня было большой честью участвовать в жюри так как этот конкурс очень важен для развития малого и среднего бизнеса, а также укрепить сотрудничество между предпринимателями и бизнес-специалистами из разных стран. Было получено более 2000 заявок на получение премии и необходимо было выбрать лучших участниц этого конкурса.

Как Вы планируете совершенствоваться в своей деятельности в будущем?

Я бы хотела увеличить рынок пользования CPAP машин та как растет осведомленность о сонной апноэ и важности качественного сна, что приводит к увеличению спроса на диагностику и лечение, включая использование CPAP-устройств.Рынок медицинских устройств в США является одним из крупнейших в мире, и это предоставляет возможности для роста и инвестирования в CPAP-индустрии.США акцентирует внимание на улучшении качества жизни своих граждан, и CPAP-устройства играют важную роль в улучшении сна и общего благополучия для тех, кто страдает от сонной апноэ.Эти факторы совместно создают сильный спрос на CPAP-устройства и услуги в США, делая рынок привлекательным для существующих и новых компаний в этой области.