Снег отменяется: в Украину идет стремительное потепление до +27 градусов (фото)

По информации синоптиков, в ближайшие дни украинцев ждут температурные качели. Теплее всего будет в южных и западных областях, однако дожди накроют большинство регионов.

Related video

В ближайшие несколько дней в Украине ожидается стремительное повышение температуры, а осадки в виде мокрого снега пока что откладываются. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, четверг пройдет с комфортной температурой воздуха во всех регионах, кроме Прикарпатья, где выпадут дожди. Средняя температура воздуха ночью будет низкой, а вот днем — 9-14 градусов тепла. В южных областях ожидается от 15 до 19 градусов.

Важно

Похолодание, дожди и снег: метеоролог рассказала, какой будет погода до конца октября

До конца недели погода может вновь измениться. Если ранее на субботу, 21 октября прогнозировали мокрый снег и снижение температуры, то сейчас все наоборот. Фиксируется стремительно повышение температуры воздуха.

"Мы как раз будем находиться на линии распределения холодного и теплого воздуха. И этот предел слишком тонкий, чтобы идеально да еще заранее спрогнозировать его качание", — заявила Наталья Диденко.

Прогноз погоды до конца недели: чего ожидать

20 октября, по данным Укргидрометцентра, атмосферный фронт принесет дожди практически на всю территорию страны, кроме южных областей. При этом, комфортная температура воздуха ожидается практически во всех регионах.

Чего ожидать от погоды в ближайшие несколько дней Фото: Укргидрометцентр

В среднем 12-18 градусов тепла, а на юге и вовсе потеплеет до +22. Не повезло в этом плане северной части Украины, где днем ожидается +6…+12 градусов.

В субботу, 21 октября, также ожидаются температурные качели. Если на севере, в частности в Черниговской и Сумской областях, ожидается до 10 градусов тепла, то в западных и южных областях температура воздуха будет выше 22 градусов тепла. В Ивано-Франковской и Николаевской областях, а также в Крыму, речь идет про +27.

Чего ожидать от погоды в ближайшие несколько дней Фото: Укргидрометцентр

22 октября подобная ситуация сохранится, однако на несколько градусов все же похолодает в большинстве областей страны. На севере наоборот — температура прогреется от +13…+16 градусов тепла.

Чего ожидать от погоды в ближайшие несколько дней Фото: Укргидрометцентр

"Но не впадаем в метеорологическое отчаяние, за новостями следим спокойно, к холодам все равно правильно готовимся, зубы перед холодами обязательно лечим, если надо, все уличные планы корректируем согласно уточненным прогнозам погоды", — прокомментировала Наталья Диденко ближайшие несколько дней.

Напомним, 17 октября сообщалось, что Карпаты два дня подряд засыпало снегом. Туда пришла настоящая зима. Черногорский горного поисково-спасательный пост сообщил, что видимость на горе Поп Иван была не более 30 метров.