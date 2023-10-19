Генпрокурор может сообщить нардепу Шахову о новом подозрении, — адвокат

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Народному депутату Сергею Шахову, который находится в розыске по обвинению в недекларировании активов на 88 миллионов гривен, могут сообщить о новом подозрении в избиении человека. С соответствующим ходатайством к генеральному прокурору Костину обратился адвокат Александр Шира, о чем написал на своей странице в Facebook, передают "Украинские новости".

По его словам, в прошлом году нардеп Шахов совершил нападение на директора одного из предприятий, из-за чего потерпевший получил телесные повреждения.

"18 февраля 2022 года Народный депутат Украины Сергей Шахов ворвался в помещение коммерческого предприятия и нанес телесные повреждения его директору Андрею Осовскому. При этом Шахов вел себя не просто дерзко, но еще и угрожал сжечь потерпевшего. Все это было зафиксировано стационарной видеокамерой, установленной в помещении. Не остановило нардепа Шахова и то, что в кабинете присутствовала очевидица — сотрудница предприятия", — сообщил в своем сообщении в Фейсбуке адвокат Шира.

По данному факту Государственным бюро расследований было зарегистрировано производство №42022000000000474 и начато досудебное расследование.

"Следователь ДБР отработал на 150 процентов. И четыре экспертизы (с ситуационной СМЭ по видео происшествия), и допросы/передопросы, и качественный следственный эксперимент. Короче говоря, порядок полон", — отметил Александр Шира. Однако добавил, что, несмотря на проведенную следственными органами работу, Шахову до сих пор не объявлено подозрение.

Поскольку согласно уголовно-процессуальному кодексу народные депутаты являются спецсубъектами, сделать это может только генеральный прокурор. Однако последний, по словам адвоката, уже более полугода не объявляет о подозрении.

"Следовательно, в очевидном уголовном производстве появляется много неочевидного и непонятного: Почему Генеральный прокурор не действует по определенной законом процедуре? Не докладывают ли ему, что существует такое производство в отношении действующего нардепа и имеющиеся установленные обстоятельства, достаточные для подозрения и дальнейшего доказательства виновностив суде? Есть ли что-то личное, поскольку Андрей Костин сам недавно работал под куполом Верховной Рады? Считается ли, что для одного нардепа достаточно одного уголовного производства?", — отметил адвокат Шира.

Он также напомнил, что Шахов уже является фигурантом уголовного дела, и то, что нардеп Высшим антикоррупционным судом объявлен в розыск.

Как сообщалось ранее, генпрокурор Андрей Костин зарегистрировал уголовные производства в отношении двух народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого из-за потасовки с молодым парнем, которая произошла 5 октября в центре Киева. В Офисе генпрокурора заявили, что подозревают нардепов в нанесении умышленных телесных повреждений средней тяжести, а также хулиганстве.