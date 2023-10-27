Оборонный конфликт почти исчерпан: Госаудитслужба и бизнес договорились о сотрудничестве, — эксперт

Конфликт с производителями вооружения решается, но правительство должно взять на себя большую ответственность, отметил эксперт.

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Конфликт между Кабмином и производителями оружия вокруг заложения прибыли в цену продукции, который длился несколько месяцев, близится к завершению. Об этом заявил эксперт Алексей Голобуцкий, отметив, что правительство должно найти пути решения данной ситуации, передает УНИАН.

"И пока правительство ищет грамотное юридическое решение (считать ли прибыль предприятий ОПК, как убытки государству в период с марта 2022 по июль 2023 года), стороны перешли к диалогу. Крупные работодатели подписали с Госаудитслужбой меморандум о сотрудничестве. И это не формальное событие, а хороший сигнал, который говорит, что все готовы работать на победу — слаженно и в рамках закона. Это сигнал о взаимодействии и конструктиве", — считает Голобуцкий.

По его мнению, правительство должно было бы взять на себя ответственность и проявить себя в этой ситуации более активно, ведь конфликт с производителями вооружения вызвал именно он. В частности, как свидетельствуют недавние публикации в СМИ, инициатором "кризисного" постановления был вообще "Укроборонпром".

Зато, несмотря на критику, Госаудитслужба первой продемонстрировала, что готова вместе с бизнесом искать выход из нормативно-правового коллапса, отметил эксперт.

"Бизнес и государство могут быть партнерами. Тем более, что недостатки в подписанных между Минобороны и предприятиями ОПК контрактам, очевидно, были. Но для страны важно, чтобы сегодня все работали на оборону, а не наживались на войне", — объясняет положительные сдвиги Голобуцкий.

По мнению эксперта, последние события свидетельствуют, что Госаудитслужба, как институт, контролирующий насколько честно и прозрачно расходуются бюджетные средства, работает эффективно и не молчит, если видит нарушения. И за 9 месяцев 2023 года благодаря ее проверкам в бюджет вернули уже 4 млрд грн.

Голобуцкий напомнил, что конфликт между Кабмином и производителями касался миллиардов гривен. Госаудиторы стояли на позиции закона, что это прибыль, которая не должна была закладываться в цену товара. А производители — хотели получить начисленные средства.