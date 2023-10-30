Общественный совет просит НАБУ разобраться с конторами, которые не поставили армии обещанное, — СМИ

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Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны просит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разобраться с двумя компаниями, которые сорвали поставки оружия: польской "Alfa Sp z o.o." и ООО "Львовский арсенал". Об этом говорится в заявлении председателя Общественного совета Евгения Грушовца к директору НАБУ Семену Кривоносу, сообщает "Украинская правда".

В поле зрения Общественного совета попали несколько рискованных контрагентов с признаками коррупционных рисков и недобропорядочности.

В совете отмечают, что "Alfa" занимается неспециализированной оптовой торговлей, не имеет налоговой отчетности и фигурирует в уголовном производстве по факту поставки некачественной амуниции. Однако она заключила договоры с Минобороны, по которым возникла задолженность на сумму почти 95,6 млн евро.

А "Львовский Арсенал", сообщают в Общественном совете, специализируется на профессиональной, научной и технической деятельности, но заключил контракт с Минобороны и не поставил ни одного снаряда и специального транспортного средства для армии. По этому контракту сейчас рассматривается судебное дело по искам на общую сумму более 1,5 млрд грн.

Подобные проблемы наблюдаются и в государственных компаниях Украины, с которыми Минобороны заключило контракты на поставку вооружения и военной техники, отмечает Общественный совет.

Отрывок из обращения Общественного совета при Минобороны к НАБУ

Грушовец просит Кривоноса исследовать указанные факты и предоставить им надлежащую правовую оценку в рамках досудебного расследования.

По данным УП, также в НАБУ было подано заявление о преступлении в отношении двух упомянутых компаний, поэтому Бюро будет обязано открыть соответствующее производство.