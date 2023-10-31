Смертельное ДТП на Тернопольщине: сын судьи вылетел на встречную полосу, — СМИ (фото)

В полиции рассказали, что водителя Infiniti FX35 задержали и взяли образцы крови, чтобы выяснить, не был ли он на момент аварии в состоянии опьянения.

Related video

На Тернопольщине столкнулись две легковушки. По данным полиции, один из участников аварии выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

По данным следствия, авария случилась на трассе Монастыриска–Бучач–Чертков–Скала Подольская. Водитель Infiniti FX35 выехал на полосу встречного движения и врезался в Peugeot 406.

Один человек погиб: детали

Как отмечают в полиции области, 51-летний мужчина, который находился за рулем Peugeot 406, скончался на месте от полученных травм.

Известно, что пассажира из его авто, а также водителя и трех пассажиров из другого автомобиля с переломами и травмами доставили в больницу.

Кроме того, в ГУНП добавили, что среди пострадавших был ребенок — четырехлетняя девочка.

На Тернопольщине произошла смертельная авария

В СМИ рассказали, кто был за рулем Infiniti FX35

Сейчас водителя Infiniti FX35 задержали и взяли образцы крови, чтобы выяснить, не был ли он на момент аварии в состоянии опьянения.

В полиции отметили, что 32-летнему мужчине готовят сообщение о подозрении.

По словам издания "20 минут", которое ссылается на источники, известно, что за рулем Infiniti FX35 был сын судьи — Дмитрий К. Вместе с ним в машине была его мать.

Журналисты поговорили с мамой потерпевшей, которая была в автомобиле Peugeot. Она рассказала, что ее дочь сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, а зять погиб еще до приезда медиков.

Тернопольская областная прокуратура подтвердила информацию о смертельном ДТП и сообщила о начале досудебного расследования. Однако в пресс-релизе ведомство не отметило, что водителем Infiniti мог быть сын судьи.

Напомним, 25 октября в медиа Baza сообщили, что грузовик российских оккупантов вызвал смертельное ДТП во временно оккупированной части Донецкой области.