СБУ и ГБР проводят обыски у сообщников Дубинского из-за организации схемы для уклонистов

По данным правоохранителей, часть документов, необходимых для "бегства клиентов", нардеп хранил у своего бывшего помощника — депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также у своего близкого родственника.

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Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) проводят обыски у сообщников народного депутата Украины, который причастен к незаконному выезду за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, нардеп организовал противоправный механизм и использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" якобы как волонтеров.

"Задокументировано, что таким образом ему удалось нелегально переправить за границу родного брата своей гражданской жены", — добавляют в сообщении.

СБУ и ГБР проводят обыски у сообщников народного депутата, который организовал схему для уклонистов СБУ и ГБР проводят обыски у сообщников народного депутата, который организовал схему для уклонистов

По имеющимся данным правоохранителей, часть документов, необходимых для "бегства клиентов" за пределы Украины, нардеп хранил у своего бывшего помощника — депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также у своего близкого родственника.

Сейчас правоохранители проводят комплексные мероприятия для привлечения к ответственности организатора и участников этого преступления.

СБУ и ГБР проводят обыски у сообщников народного депутата, который организовал схему для уклонистов

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по местам работы и проживания фигурантов схемы. Среди адресов проведения следственных действий — офис общественной организации, где расположена приемная нардепа", — отмечают в СБУ.

СБУ и ГБР проводят обыски у сообщников народного депутата, который организовал схему для уклонистов

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили при процессуальном руководстве прокуратуры.

Обыски у нардепа Дубинского: детали

1 ноября у народного депутата Александра Дубинского правоохранители проводят обыски.

По информации источника издания "РБК-Украина", правоохранители проверяли возможную причастность нардепа к организации незаконной переправки родни своей сожительницы через границу Украины в сговоре с другими лицами.

Сначала нардеп подтвердил обыски Службой безопасности Украины.

"Я конечно понимаю, что Владимир Александрович (Зеленский, — ред.) по потолку бегает, хочет найти потерянные 20% доверия украинцев, но спешу сообщить, что доверия к Зеленскому у меня нет, как у большинства украинцев, поэтому отправлять ручных ГБРовцев с обысками для того, чтобы найти это доверие надо не ко мне, не к кому-то другому", — сказал Александр Дубинский.

Однако позже он заявил, что якобы информация об обысках является фейковой. По его словам, прошел час после того, как украинские СМИ начали публиковать информацию об обысках.

"Я бы сказал, эти обыски я провожу с чашечкой кофе, прогуливаясь и думая о том, что эта власть очень плохо кончит, потому что вместо приложения усилий по очищению себя от коррупции, — добавил Дубинский.

Напомним, 26 июля нардепа Александра Дубинского, который выехал из Украины якобы сопровождать больного отца, поместили в объятиях девушки в Барселоне. 3 августа стало известно, что СБУ и ГБР проводят обыски у одного из нардепов, чтобы проверить обстоятельства и законность его выезда из Украины во время войны. По сообщению СМИ, речь шла о нардепе Дубинском.