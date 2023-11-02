Мазепа про економічний ріст в Україні: "Ми проспимо свій шанс"

Related video

За останні роки частка держави в українському ВВП невпинно зростає і зараз наблизилась до 50%. Це робить Україну однією з найбільш задержавлених економік світу, пише в своїй статті для Економічної правди засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

"Можливо, під час повномасштабної війни — це не так погано, але після нашої перемоги така концентрація держави в економіці стане великою перепоною для нашого розвитку", — зазначає він.

За словами Мазепи, яскравим прикладом негативних наслідків від такої концентрації економічного потенціалу в державних руках є країна-агресор росія, де це фактично підсилило узурпацію влади в країні. В рф керівники державних компаній стали новими олігархами, які за потурання центральної влади поводять себе, як повноцінні власники цих підприємств.

"Інвестиції таких підприємств будуть робитися не стільки з метою збільшити чи покращити виробничі потужності та створити нові робочі місця, скільки із розрахунку "освоїти" кошти задля персонального збагачення усіх причетних. Від таких спокус буде дедалі важче відмовитися, тож ризики корупції будуть зростати в геометричній прогресії", — пише Мазепа.

Аби запобігти такому сценарію в Україні і не проспати шанс на розвиток держави, слід активно готувати план майбутньої приватизації. Проте вона буде успішною виключно у випадку залучення іноземних інвесторів.

Україна повинна "вилікувати" основний свій недолік — незадовільний інвестиційний клімат. Для цього, пише Мазепа, необхідно "створити прозорі правила гри в усіх сегментах економіки, забезпечити невтручання уряду в бізнесові процеси, і найголовніше — працювати над забезпеченням верховенства права за західними стандартами".

"Якщо ми нічого не запропонуємо потенційним інвесторам одразу після того, як у нас покращиться безпекова ситуація, якщо ми триматимемо більшість економіки в державних руках, ми проспимо свій шанс. І іншого такого шансу можемо вже не дочекатися. Тоді ми просто перетворимося на ще одну олігархічну недо-демократію… Державу без майбутнього", — вважає Мазепа.

Нагадаємо, раніше Ігор Мазепа заявляв про небачений з часів Януковича тиск на бізнес, а також констатував появу в Україні нових олігархів, які з часом себе проявлять.