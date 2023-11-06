СМИ объяснили как кейс с коррупцией заместителя главы КГГА подтверждает необходимость градостроительной реформы 5655

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Коррупционная схема с выделением части парка "Нивки" в Киеве под застройку, из-за которой 2 ноября НАБУ и САП сообщили заместителю председателя КГГА Петру Оленичу о подозрении в злоупотреблении служебным положением, была бы невозможной, если бы на момент принятия решения Киевсоветом действовал законопроект о градостроительной реформе 5655. Об этом пишет издание Телеграф.

Издание напоминает, что в декабре 2019 года Киевсовет решением №579/8152 передал участок с кадастровым номером 8000000000:88:008:0016 в аренду ООО "Украинская марка" (34414301) сроком на 5 лет для строительства и обслуживания жилищно-офисного комплекса. Этим же решением горсовет планировал исключить этот участок из Программы развития зеленой зоны Киева до 2010 года и уменьшить площадь озелененных территорий общего пользования восточной части парка "Нивки" с 44,94 га до 44,33 га.

Пояснительную записку, где говорилось о таком целевом назначении земли подписал лично нынешний заместитель председателя КГГА Петр Оленич, который был тогда главой земельного департамента КГГА. "Проблема в том, что в графических материалах Генплана и Градостроительном кадастре Киева участок указан как парковая зона. Именно эту "подмену" фактически и предъявили НАБУ и САП в подозрении заместителю председателя КГГА. Активисты, которые выходили на защиту парка против незаконной застройки, еще в 2020 году обращали внимание, что изменение целевого назначения если и провели — то сделали это без согласования с Кабмином, хотя должны были бы это сделать, ведь речь идет о природном памятнике государственного значения", — говорится в материале. По мнению детективов НАБУ, Оленич провел "подмену" чтобы обеспечить гарантированное голосование за проект решения. Впоследствии решение Киевсовета было отменено Северным апелляционным хозяйственным судом.

Журналисты тогда связали ООО "Украинская марка", которая получила участок под застройку, с экс-главой Шевченковской РГА Виктором Пилипишиным и его зятем, экс-главой земельной комиссии Киевсовета Константином Яловым.

Авторы материала убеждены, что в случае принятия, подобную ситуацию мог бы предотвратить закон о градостроительной реформе 5655. "Во-первых, цифровизация всех разрешительных процессов позволила бы отследить весь путь документов, которые готовились к вынесению на сессию Киевсовета — и зафиксировать, кто и на каком этапе реально "изменил" целевое назначение участка без согласования с Кабмином и вопреки уже имеющимся документам более высокого порядка. Во-вторых, уже на этапе подготовки синхронизация всех градостроительных документов не дала бы возможности такому проекту пройти автоматический мониторинг, ведь из-за несоответствия документ просто не сформировался бы и, условно говоря, "светился красным" на всех дальнейших этапах для всех участников процесса. И, соответственно, любое дальнейшее игнорирование этого "сигнала" фиксировалось бы в системе, автоматически превращая такое действие/бездействие в основание для уголовной ответственности", — говорится в статье.

Кроме того, отмечают авторы, выделение земли под застройку в парковых зонах фактически было бы невозможным, поскольку речь идет об особенно высоком уровне мониторинга — и попытки что-то сделать относительно этого участка сразу "высветились" бы на уровне центральных органов власти.

"Пример дела Петра Оленича доказывает, что рано или поздно схема все равно будет разоблачена, а антикоррупционные органы смогут довести ее как минимум до вручения подозрения. В этом случае понадобилось 4 года и решение суда об отмене незаконного решения Киевсовета. Однако в случае внедрения цифровизации процессов антикоррупционного контроля схемы будут минимизированы уже на этапе подготовки такого решения. В случае же его принятия — привлечение к ответственности всех его участников станет в разы быстрее, а ресурсов на документирование и доказательство их вины будет идти кратно меньше", — резюмируют журналисты.