Черная пятница: успейте обновить стиральную машину

Если вы любите шопинга, но хотите вкладывать деньги рационально, то Черная пятница, которая пройдет в период распродаж с 20 ноября, для вас — идеальный день. Как и для всех, кто знает — пришло время крутых скидок и распродаж. Черная пятница 2023 — идеальный повод обновить свою стиральную машинку. Особенно если ваша устарела и ее мощностей не хватает. В ожидании периода скидок самое время подобрать оптимальную модель для себя и своей семьи. Но прежде важно определиться с ее основными параметрами.

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Учитывайте тип и размер

Постарайтесь заранее продумать где будет установлена техника. Она размещается на кухне или в ванной комнате. Выбор размера зависит от количества свободного пространства. При установке нужно позаботиться о зазоре между машинкой и стеной в 5–10 мм.

Производители предлагают такие типы моделей:

Стирально-сушильная — способна постирать и высушить одежду.

Фронтальная — белье закладывается спереди.

Вертикальная — крышка для загрузки находится сверху.

Вертикальная поможет сэкономить место, она подойдет для людей пожилого возраста и безопасна для детей. Фронтальная отличается вместительным барабаном. Ее стоимость ниже моделей с вертикальной загрузкой. С функцией сушки не придется искать место для развешивания мокрой одежды.

Объем загрузки белья

Модели позволяют постирать от 6 до 8 кг за один цикл. Выбор зависит от количества проживающих в доме людей и от частоты стирки. Для небольшой семьи подойдет вариант на 6 кг. Многодетным родителям, а также людям, которые стирают редко, подойдут более вместительные барабаны. При выборе также учитывайте возможность расширения семьи. Если в семье планируется пополнение, стоит отдать предпочтение машинкам с большей вместительностью.

Дополнительные функции и особенности

Производители позаботились, чтобы их техника была максимально удобна в использовании. Для этого модели отличаются набором программ. С их помощью можно подобрать оптимальный режим для стирки хлопка, синтетики, деликатных тканей. Вам нужно лишь определиться с типом материала, все остальное система "автомат" сделает за вас. Предусмотрены и другие функции:

Пар — разглаживает ткани и тщательно очищает материал.

Дозагрузка "Старт/пауза" — дает возможность остановить работу без отмены программы, добавить или забрать что-то.

Быстрая стирка — для очищения слегка загрязненной одежды.

Легкая глажка — способствует снижению количества складок.

Некоторые модели дополнены дисплеем, на котором отображается время стирки, текущий режим и другие данные. Выбирая модель, ориентируйтесь на известные бренды: Samsung, Gorenje, Whirlpool, Daewoo, Indesit, LG.

В Черную пятницу вы сможете обновить стиральную машинку у себя дома или подобрать подарок родителям. Но желательно определиться с основными характеристиками заранее, чтобы успеть сделать выгодное вложение. Период скидок стремительно приближается — успейте добавить товары в корзину на Comfy.ua.