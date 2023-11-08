Питьевой водой в Украине занимаются пророссийские компании Ecosoft и Аквафор, — СМИ

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На отечественном рынке систем очистки питьевой воды продолжают работать компании работающие в России — Ecosoft и Аквафор-Вест. Одна из них принадлежит австрийскому холдингу, который до сих пор присутствует в РФ, другая — российскому мультимиллионеру Иосифу Шмидту, — об этом говорится в исследовании издания Апостроф, передает УНИАН.

Расследователи указывают на цинизм ситуации — на решении проблем с питьевой водой, возникших, в частности, в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, значительные средства зарабатывают компании, которые присутствуют на российском рынке или принадлежат россиянам. Они платят налоги в российский бюджет и фактически финансируют войну против Украины, отмечают журналисты.

Речь идет об австрийской BWT, которая поглотила Ecosoft и наращивает присутствие в Украине и России. Напомним, что в 2018 году Ecosoft продали долю в компании одному из крупнейших игроков в этой области — австрийскому холдингу BWT .

На российском рынке, по данным СМИ, BWT осуществила аналогичное поглощение компании "Барьер" которой принадлежит 40% всего рынка систем очистки воды в РФ. Компания BWT в Украине беспрепятственно участвует в реализации проектов по обеспечению средствами доступа к питьевой воде городов и поселков, модульных поселений для ВПЛ, пострадавших в результате вооруженной агрессии, и одновременно является донором этой агрессии, — акцентируют внимание журналисты "Апострофа".

Фото: Киевская школа экономики

Другая компания, которая является активной на украинском рынке — "Аквафор". По словам журналистов, она была основана россиянином Иосифом Шмидтом в Санкт-Петербурге в 1992 году. На рынке Украины работает как "Аквафор-Вест", и позиционирует себя как украинское ответвление глобальной Aquaphor International. Интересно, что после 24 февраля 2022 года Aquaphor International экспортировала в РФ товаров на сумму более 60 миллионов долларов США.

Фото: Киевская школа экономики

По факту, "Аквафор" является одним из лидеров российского рынка средств для очистки воды. А Иосиф Шмидт является российским мультимиллионером. И собственно ему принадлежат как глобальная компания, так и украинское ее ответвление. В украинском реестре среди бенефициаров Аквафор-Вест значится как Шмидт Джозеф Л.

Исследователи из "Апострофа" подчеркивают, что российский мультимиллионер открыто фигурирует в украинских реестрах, развивает бизнес в Украине и обогащается на войне, которую сам финансирует. Также, авторы исследования отмечают, что подобные инциденты не являются случайными, потому что Россия на протяжении длительного времени проводила стратегию экономического и политического поглощения. Но во время военного положения, пренебрежительное отношение к российскому капиталу или коллаборации с российским бизнесом следует рассматривать как содействие военному наступлению и участие в финансировании армии РФ. Такие действия не подлежат двусмысленным трактовкам, а присутствие российского бизнеса в украинском экономическом пространстве должно быть полностью исключено, — резюмируют собственное исследование журналисты "Апострофа".