Как и почему "Укрнафта" через год после национализации погружается в кризис, — СМИ

Предприятие постоянно сотрясают громкие скандалы, коррупция зашкаливает, а добыча падает, отмечают журналисты.

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Ситуация, которая развивается вокруг ПАО "Укранафта", в очередной раз подтвердила тезис о неэффективности государственного управления. Так, уже через год после передачи компании в управление государства предприятие охватил кадровый кризис, ошибки новых управленцев, а количество коррупционных скандалов и масштабы злоупотреблений поражают, говорится в статье на "Телеграф".

Как напоминается, аналогичным путем в свое время шли некоторые другие крупные отечественные предприятия, которые из-за коррупции и провального менеджмента в свое время закрывались или банкротились.

"Весь год после национализации рентабельного актива "Укрнафта" упоминалась в отечественных СМИ в основном не из-за каких-то грандиозных успехов на топливном рынке и разрушениях схем, а как раз наоборот", — говорится в статье и добавляется, что "Укрнафта" при новом гендиректоре Сергее Корецком вскочила в громкий скандал в помощи одиозным миллиардерам.

В качестве примера приводится сделка с продажей по сниженным ценам арестованного более 10 лет назад газа, себестоимость которого является копеечной: "В то время как приближенным к Корецкому деятелям сливали огромные объемы этого газа всего по 18 тыс. грн за тысячу кубометров, для нужд украинцев "Нафтогаз" вынужден был покупать тот же газ почти по 24 тыс. грн. И даже эти сделки новый менеджмент ПАО записал себе в "достижения".

В то же время Укрнафта продает топливо для нужд ВСУ со значительной переплатой НДС. В цену 105 тыс. тонн дизтоплива для Минобороны на 5,4 млрд грн. заложены и 20% НДС (что составляет 902 млн грн). При этом постановление КМУ №178 дает право продавать такое топливо по нулевой ставке налога на добавленную стоимость.

"Отдельной статьей вредительства для госбюджета со стороны новых менеджеров "Укрнафты" можно считать заоблачные зарплаты управленцев ПАО. Так, вместо снижения расходов на административные цели Корецкий почему-то предлагал увеличить их аж на 507 млн грн — до 2 млрд 456 млн грн. Возможным объяснением этому является тот факт, что управление это в том числе и зарплаты руководства. По оценкам эксперта Михаила Шнайдера, Корецкий зарабатывает почти $45 тыс. в месяц в "Укрнафте" и столько же — в "Укртатнафте", а другие "топы" ежемесячно получают от $10 тыс. до $19 тыс.", — аргументирует автор.

Среди коррупционных скандалов в статье напоминается о закупке Укрнафтой труб по завышенным в 1,5 раза ценам у компании одного влиятельного олигарха, ежегодные расходы 120 млн грн на частных адвокатов (сделка заключалась без тендера), представление фейкового финплана, увольнение профессиональных кадров и "замещение вакантных должностей доверенными, но некомпетентными лицами".

"В то же время ни "Нафтогаз", ни МОУ не управляют процессами, которые уже год происходят в "Укрнафте", через Наблюдательный совет ПАО. По факту он вопреки законодательству не имеет ни независимых директоров, ни аудиторского комитета. То есть, ключевой управленческий орган, который должен одобрять сделки с заинтересованностью в четко определенном законом порядке, фактически не работает", — говорится в публикации.

Вместе с тем, как отмечается в статье, Корецкий стал фигурантом уже 4 уголовных дел за коррупцию. Другие назначенцы ПАО — Юрий Марковецев и Алексей Грибан тоже фигурируют в расследованиях НАБУ и САП.

"Не все так хорошо с показателями добычи, которую новый менеджмент обещал увеличить до космических размеров. Несмотря на грандиозные планы и обвинения "папередников", добыча предприятия не увеличилась, а даже незначительно уменьшилась по сравнению с предыдущими годами. Основная причина — несвоевременное обеспечение оборудованием для добычи углеводородов... Вполне очевидно, предприятие при новом "антикризисном" топ-менеджемнте погружается в коррупцию, скандалы, финансовые ошибки и перекосы. О стабильности и развитии и речи не может быть", — отмечается в материале.