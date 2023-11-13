Сдавали судно в "черную" аренду: в одесском морском предприятии разоблачили крупную схему

По данным следствия, чтобы "сэкономить", директор компании передавал морское судно в платное пользование другим компаниям, не платя налоги с полученной арендной платы.

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В Украине была раскрыта крупная схема уклонения от уплаты налогов на морском предприятии, что привело к убыткам в размере 8,6 млн гривен для государства. Директору компании из Одессы, который экономил на налогах, уже предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в значительных объемах. Об этом говорится в сообщении Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Следствие выявило, что компания уклонялась от уплаты налогов в период с 2021 по 2023 год.

Предприятие специализируется на предоставлении услуг по обслуживанию водного транспорта в портах. В попытке сэкономить, руководитель компании передавал в аренду морское судно другим фирмам, уклоняясь от уплаты налогов на полученные средства за аренду.

Доказательства реализации теневой схемы были обнаружены в ходе обысков в офисе компании. Однако досудебное расследование еще продолжается.

"Такие действия совершались вопреки законодательным ограничениям по распоряжению морским судном, которое ввезено на территорию Украины в таможенном режиме "временный ввоз", с использованием льгот при уплате таможенных платежей. Таким образом в бюджет не поступило около 8,6 млн грн налогов", – отмечают в БЭБ.

Напомним, в начале августа в сети сообщали, что в Закарпатской области планируют выделить почти 600 млн грн на ремонт дороги. Украинского предпринимателя, который опубликовал информацию о возможных работах, возмутило это. ведь по его мнению такие расходы не нужны во время войны.

Также в сентябре во Львове провели тендер на реконструкцию улицы, которую ремонтировали несколькими годами ранее. Тогда в местной мэрии заявляли, что не станут заключать договор, однако город еще должен рассчитаться за ранее проведенные работы.