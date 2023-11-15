В Украине впервые появился "Умный автовокзал", — Укрпас

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Компания "Укрпас" разработала и внедрила на Центральном автовокзале Киева автостанционное решение национального значения. Об этом сообщил владелец "Укрпас" Олег Мищенко в Forbes.

По предварительным подсчетам, система поможет пополнить бюджет Украины более чем на 1 млрд грн в год и вывести из тени 60% рынка автобусных перевозок.

"Автостанционное решение на Центральном автовокзале Киева — пилотный проект, который призван минимизировать человеческое вмешательство в работу автобусной гавани. Это сводит коррупционные риски к минимуму и дает возможность перевозчикам прозрачно работать, а пассажиру комфортно путешествовать", — рассказал Олег Мищенко.

По его словам, автостанционное решение предусматривает закрытые территории автовокзалов для безопасности пассажиров, автоматическую работу шлагбаумов с распознаванием номера автобуса для контроля легальности перевозчиков, турникеты, которые считывают QR-код билета, автоматизированный подсчет платы за заезд автобусов, личный кабинет перевозчика и пассажира.

В то же время планируется создать финансовое учреждение, которое необходимо для обеспечения расчетов с перевозчиками и внедрения программы лояльности, что обеспечит конкурентные преимущества для перевозчиков. "Это очень важный элемент нашего цифровизированного решения для рынка пассажирских перевозок", — уточнил владелец Мищенко.

Также одно из нововведений — предоставление возможности пассажиру через кассы автовокзала путешествовать в любую точку мира. "Отныне в кассах доступна опция приобретения билетов не только на автобус, но и на железнодорожный и авиационный транспорт стран-партнеров", — отметил Олег Мищенко.

Планируется, что автостанционное решение будет внедрено еще на 23 автовокзалах-партнерах "Укрпаса".