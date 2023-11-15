Высокая вероятность снега: в Украине температура упадет до 14 градусов мороза (карта)

По словам синоптика Натальи Диденко, ощутимое похолодание придет уже на следующей неделе. Украинцы должны быть готовы к тому, что зима уже близко.

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Осень практически подошла к концу и в Украину приближается зима. На следующей неделе ожидается сильное похолодание. Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook 15 ноября.

По ее словам, снизится температура воздуха в период с 19 по 23 ноября. Сначала будут небольшие "минусы", а в ночное время 23 и 24 ноября ожидаются морозы от -10 до -14 градусов в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

"И, соответственно, есть высокая вероятность снега во многих областях. Поэтому подготовьте себя и свои дела заранее", — пишет Наталка Диденко.

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В четверг в Украине ожидаются небольшие дожди, а вот в некоторых районах Киевской, Черниговской и Сумской областях и вовсе может пройти мокрый снег. Также украинцы должна быть готовы к тому, что до штормовых порывов усилится ветер.

"Температура воздуха составит ближайшей ночью 0+5 градусов, на юге до +9 градусов, завтра днем предполагается +4+9 градусов, в южной части и на юго-востоке +9+12, в Крыму до +14 градусов", — продолжает Наталка Диденко.

Киевлян в четверг ожидает ветер до 12-15 метров в секунду, поэтому стоит обходить старые деревья, крупные ветки, билборды и крышы домов. Также пройдет небольшой дождь, которые сменится вечером мокрым снегом.

Синоптик рассказала, чего ожидать украинцам от погоды в ближайшие дни Фото: facebook / Наталья Диденко

Температура воздуха будет на уровне +4+6 градусов тепла. Синоптик также считает, что с каждым днем уже будет лишь холодать.

"Перестройка атмосферных процессов в этот период всегда бурная, сопровождается активными метеодинамиями, поэтому позаботьтесь и о себе, и о своем имуществе. Такое поведение — естественное, хотя и порой непростое для людей", — подытожила Наталка Диденко.

Напомним, 25 октября сообщалось, что синоптики озвучили прогноз погоды на зиму. По мнению метеорологов, рождественские и новогодние праздники украинцы встретят без снега и с плюсовой температурой.