На Волыни выпал первый снег: в каких областях будет снежить следом (фото, карта)

По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега 18 ноября ожидаются в нескольких регионах Украины.

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В Волынской области выпал первый снег. Жители Любомльщины и Турийщины утром 17 ноября обнародовали снимки своих заснеженных дворов, передает издание "Конкурент".

Фотографиями пользователи поделились в соцсетях. В частности, говорят, снег выпал ночью в Любомльском районе, а на Турийщине снежить начало утром.

Что касается прогнозов синоптиков, то они обещают снег в западных и центральных регионах Украины.

Прогноз погоды на выходные

В эти выходные, 18-19 ноября, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, однако, по словам синоптиков, это еще не основное похолодание. Мокрый снег предусматривают на западе и в центральной части Украины.

Какой будет погода в субботу, 18 ноября

Погода в Украине 18 ноября

Так в субботу по всей Украине синоптики ожидают привычную для середины ноября погоду.

В Сумской и Черниговской областях будет прохладнее всего — термометры покажут около +1. В западных регионах тоже прослеживаются низкие температуры — от 0 градусов, а в центральных регионах страны, Киеве ожидается +2...+4.

В восточных и юго-восточных областях температура будет немного выше — +5...+8, на юге — +9.

На севере и востоке Украины в субботу будет без существенных осадков. А вот жителям остальных регионов синоптики советуют без крайней необходимости не покидать дом. Во всех западных областях, кроме Закарпатья, будет снежить, в центре страны возможен мокрый снег, а на юге и юго-востоке возможны дожди.

Какой будет погода в воскресенье, 19 ноября

Погода в Украине 19 ноября

В воскресенье похолодает и в южных областях. Там термометры покажут +4...+6 градусов. В центральных, восточных и юго-восточных областях воздух прогреется до +2...+4. На западе и севере страны синоптики прогнозируют около 0 °С.

В Киеве в воскресенье будет облачно с прояснениями. Во Львове, западных и северных областях обойдется без существенных осадков, а вот центральные и восточные регионы накроет дождями со снегом. На юге и юго-востоке возможны сильные дожди.

Напомним, ранее известный специалист по погоде Наталья Диденко отмечала, что ноябрь в Украине "переходит в собственную зрелость". По ее прогнозу погоды, на Украину надвигается холодный циклон. 17 ноября на Западе ожидается облачная влажная погода с дождем и мокрым снегом. А в 20-х числах ноября ожидается значительное похолодание — местами до 14 градусов мороза и снег.

А по предварительному прогнозу на ноябрь, средняя месячная температура воздуха должна была бы составлять примерно 2-7 градусов тепла.