Экс-топ-менеджер "Укрнафты" рассказал, что Корецкий показал рекордную прибыть при помощи схемы, - Шнайдер

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По словам эксперта, руководитель государственной "Укрнафты" Сергей Корецкий, который недавно отчитался о рекордной прибыли в 20 миллиардов гривен за год своего управления, на самом деле использует свое служебное положение как главы одновременно двух предприятий, в том числе "Укртатнафты". В частности, таким путем он смог получить в 1 квартале 2023-го года прибыль в более 4 миллиардов гривен, просто присвоив чужие нефтепродукты. Это утверждает политический обозреватель Михаил Шнайдер на своей странице в соцсети Facebook, передает "Телеграф".

По его словам, схему сделки ему рассказал бывший топ-менеджер "Укрнафты", который работал там до национализации.

По словам этого человека, помог получить такие сверхприбыли контроль над "Укртатнафтой" — монополистом в области переработки сырой нефти, который Сергей Корецкий использует на полную, пишет Шнайдер.

Так, "Укртатнафта" вне договора, то есть фактически не имея на это права, переработала нефть, полученную от "Укрнафты" на хранение в 2022 году. Полученные от такой переработки нефтепродукты считаются собственностью именно "Укрнафты" и принадлежали к возврату ей. На 25 ноября, когда Сергей Корецкий уже стал директором обоих предприятий, на "Укртатнафте" насчитывалось около 275 тонн сырой нефти и около 100 тыс. тонн готовых нефтепродуктов.

"В марте 2023 года между "Укрнафтой" и "Укртатнафтой", руководителями которых является Корецкий, было заключено соглашение об урегулировании правоотношений по возврату переработанной нефти, по условиям которого "Укртатнафта" признала, что в течение 2022 года получала от "Укрнафты" неоформленную нефть. Также стороны согласовали, что в счет возмещения стоимости этой нефти "Укртатнафта" отдает "Укрнафте" произведенные из нее нефтепродукты, именно те около 100 тыс. тонн", — пишет Михаил Шнайдер, каким образом "Укрнафта" получила контроль над ресурсом, который ей вообще-то не принадлежал.

И этот ресурс пришелся очень вовремя, ведь в первом квартале 2023 года Корецкому необходимо было погасить налоговый долг "Укрнафты", который составлял около 5 млрд. грн. Для этого ему надо было наполнить доходную часть бюджета, то есть продавать какой-то товар, при этом не тратя в этот же период средства на его приобретение. В результате, на продажу пошли те самые 100 тысяч тонн нефтепродуктов, которые в марте сомнительным способом отошли "Укрнафте".

"Эти нефтепродукты Сергей продал от имени "Укрнафты", однако на балансе предприятия в 1 квартале 2023 года они не учитывались, а находились в учете "Укртатнафты". Иными словами, получив в 1 квартале 2023 года доход от реализации неоприходованных нефтепродуктов, "Укрнафта" фактически не понесла (не отразила в учете) никаких расходов на их приобретение. Это, среди прочего, и позволило "Укрнафте" заявить в 1 квартале 2023 года о получении неслыханной прибыли в размере более 4 млрд. грн.", — объясняет сказочную сверхприбыльность "Укрнафты" в 1-м квартале 2023-го года Михаил Шнайдер.

Последним путем стало решение Сергея Корецкого в июле же 2023 года, когда он оформил документы, что те же 100 тысяч тонн нефтепродуктов "Укртатнафтой" были якобы проданы "Укрнафте", тем самым легализовав их продажу и ту же прибыль в 4 млрд грн за 1 квартал года.

"Куда были потрачены средства, которые "Укрнафта" оплатила за нефтепродукты, которые и так ей принадлежали, неизвестно, ведь по понятным теперь причинам "Укртатнафта" до сих пор работает без утвержденного финансового плана и стратегических планов развития. Наверное именно поэтому, чтобы не легализировать эти фальсификации, от сотрудничества с "Укрнафтой" впервые отказались аудиторы из большой четверки, что поставило под угрозу аудит консолидированной отчетности группы "Нафтогаз", в состав которой входит "Укрнафта", — пишет Михаил Шнайдер об опасности подобных махинаций для имиджа "Нафтогаза".