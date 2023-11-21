"Верьте в энергетиков". Накануне второй сложной зимы энергетики вышли с обращением к украинцам

Related video

Перед началом второй зимы в условиях полномасштабной войны работники энергетических компаний Украины обратились к украинцам в видео. Видео сегодня опубликовали на официальных страницах НАК Нафтогаз, ДТЭК, Центрэнерго и другие энергетические компании.

"Прошлой зимой энергетики делали все, чтобы возвращать свет как можно быстрее. Все возможное и невозможное. Этой зимой, когда мы снова бросим вызов темноте — верьте в нас!", — говорится в видео.

Как отмечается, из-за ракетных атак и масштабных разрушений энергетических объектов прошлая зима стала самым большим испытанием для энергетиков. Враг пытался погрузить страну в темноту, однако благодаря работе десятков тысяч энергетиков по всей стране — оккупантам это не удалось.

В видео, которое создано при поддержке Министерства энергетики, к украинцам обращаются энергетики всех ключевых энергетических компаний Украины: "Энергоатома", "Укрэнерго", ДТЭК, "Нафтогаза", "Укргидроэнерго", "Центрэнерго", "Донбассэнерго", "Оператора ГТС".

"Мы заходим во вторую зиму в условиях полномасштабной войны и, очевидно, враг не оставит попыток погрузить страну во тьму. Именно сейчас энергетикам нужна поддержка украинцев. Верьте в энергетиков!" — призывают энергетики в видео.