Нет такого понятия "русскоязычный гражданин Украины", — языковой омбудсмен Кремень

По словам языкового омбудсмена, с начала полномасштабного российского вторжения интерес к украинскому языку и переход на государственный является рекордным за все годы независимости.

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что такого понятия, как "русскоязычный гражданин Украины" не существует. Этот маркер был введен российской идеологией. Об этом он сказал в интервью"Радио Свобода".

"Нет такого понятия "русскоязычность". Мы — граждане Украины. И этот маркер, который был введен российской идеологией, в частности, определяется и решением КСУ", — заявил языковой омбудсмен.

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"Позорят ВСУ": Фарион ответила на критику своих слов о русскоязычных "азовцах"

Он отметил, что этот вопрос определяется решением Конституционного Суда Украины от 14 июля 2021 года, в котором говорится о том, что есть граждане Украины, которые в свое время были русифицированы.

По словам языкового омбудсмена, интерес к украинскому языку и переход на государственный является рекордным за все годы независимости.

"Украинский является обязательным для ВСУ. Украинский является господствующим во всех сферах общественной жизни. И, независимо от того, это национальные сообщества, или это иностранцы, все должны владеть украинским языком на территории Украинского государства. Потому что это язык образовательного процесса, образовательной траектории, конечно, жизненного будущего, и это — сознательный выбор языка несокрушимой нации", — сказал Кремень.

Уполномоченный по защите государственного языка считает, что в Украине надо принять Программу содействия освоению украинского языка как государственного.

"Украинский является обязательным для Вооруженных Сил Украины, для разведорганов, он является господствующим во всех сферах общественной жизни. И независимо от того, это национальные сообщества, или это иностранцы, все должны владеть украинским языком на территории Украинского государства. Потому что это язык образовательного процесса и будущего. И это сознательный выбор языка несокрушимой нации", — отметил языковой омбудсмен.

Он напомнил, что в Украине действуют бесплатные курсы по изучению государственного языка, присоединиться к которым могут присоединиться все желающие.

Напомним, что 15 ноября СБУ открыла уголовное производство против экс-нардепа и филолога Ирины Фарион после ее скандальных высказываний относительно русскоязычных служащих ВСУ.

4 ноября языковед Ирина Фарион отказалась называть русскоязычных бойцов "Азова" украинцами и заявила, что они"позорят Вооруженные силы Украины".